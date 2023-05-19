Эксперт объяснил интерес Афганистана к российской нефти

Эксперт Юшков: Продажа российской нефти Кабулу выгодна для обеих сторон

Кабул, вероятно, хочет покупать у нас топливо со скидкой. Согласившись на это, мы могли бы расширить экспорт, а в будущем добиться отмены дисконта на наши ресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Кабул заявил о желании закупать нефтепродукты у «Татнефти».

«Афганистану, конечно, нужны российские нефтепродукты, поскольку собственной переработки у них практически нет. Скорее всего, речь пойдет о поставках дизельного топлива, бензина и, возможно, мазута. А авиакеросин и нефтепродукты, необходимые для работы НПЗ, они вряд ли будут покупать», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Два основных вопроса заключаются в логистике и ценах. Кабул, по-видимому, намекает на то, что раз уж Россия под санкциями, то продавать им нефтепродукты нужно со скидкой. Не секрет, что Москва предоставляла дисконт, но делалось это когда были волны санкций и нужно было перестроиться на альтернативные рынки», – отметил он.

«При этом на протяжении 2022 и уже половины 2023 года процент скидки на нефтепродукты был значительно меньше, чем на нефть. Мы не отдаем топливо за копейки. Я убежден, что нужно стремиться к тому, чтобы эта скидка была нивелирована. Вместе с тем, сейчас нам выгодно отправлять нефть в Афганистан или Пакистан даже с учетом дисконта. Так мы увеличим число покупателей нашей продукции, а затем сможем показать, что на наш товар высокий спрос и всегда найдется тот, кто готов купить его по полной стоимости», – добавил он.

«Что касается логистических вопросов, доставлять нефтепродукты в Афганистан можно через Каспийское море, отгружать в Иране и переправлять дальше, или же отправлять через Центральную Азию. Поэтому, на мой взгляд, для заключения такой сделки есть все возможности и заинтересованность обеих сторон. Что касается выбора непосредственно «Татнефти» для этих поставок, он обусловлен в большей степени географическим местоположением их НПЗ – юг Татарстана», – заключил Юшков.

Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул изучает вопрос о возможной закупке нефтепродуктов у российских компаний, есть стремление заключить договор с «Татнефтью».

По его словам, в 2022 году проводились встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана, так как Афганистану нужны около 4 млн тонн нефтепродуктов. Азизи отметил, что часть закупок обеспечивается через Туркменистан и Иран, однако Кабул стремится заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с «Татнефтью». Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Иран заинтересован в своповых поставках 4-5 млн тонн нефтепродуктов на север страны.

Ранее министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан выразил надежду на то, что стране удастся заключить с Россией долгосрочное соглашение о закупке нефти за юани. Он отметил, что в Пакистане надеются, соглашение о покупке российской нефти может стать долгосрочным, а валютой будут использованы пакистанская рупия и китайский юань.

Россия и Пакистан достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти в январе. Первая поставка нефти была заказана Пакистаном 20 апреля. Сообщалось, что ожидаемые поставки будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки. При этом власти Пакистана отмечали, что получат черное золото со скидкой, размер которой, по данным пакистанских СМИ, составит около 16-18 долларов за баррель. Рассчитываться с Россией Пакистан будет в китайских юанях, счет для этого будет открыт в Народном банке Китая.