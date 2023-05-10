Пакистан захотел сделать соглашение с Россией о покупке нефти за юани долгосрочным

Министр Хан: Пакистан надеется, что соглашение с Россией о покупке нефти за юани станет долгосрочным

Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан выразил надежду на то, что стране удастся заключить с Россией долгосрочное соглашение о закупке нефти за юани.

Хан в интервью Bloomberg заявил, что, как надеются в Пакистане, соглашение о покупке российской нефти может стать долгосрочным, а валютой будут использованы пакистанская рупия и китайский юань.

При этом министр не исключил, что Пакистану придется увеличить размер валютного свопа (покупка валюты с обязательством ее последующей продажи на определенную дату), чтобы иметь возможность использовать другие предложения, которые могут появиться, передает ТАСС.

Россия и Пакистан достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти в январе. Первая поставка нефти была заказана Пакистаном 20 апреля. Сообщалось, что ожидаемые поставки будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки. При этом власти Пакистана отмечали, что получат черное золото со скидкой, размер которой, по данным пакистанских СМИ, составит около 16-18 долларов за баррель.

Рассчитываться с Россией Пакистан будет в китайских юанях, счет для этого будет открыт в Народном банке Китая.