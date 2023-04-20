Пакистан заказал первую поставку нефти в России

Госминистр нефти Пакистана Малик заявил о размещении первого заказа на поставку нефти из России

Пакистан разместил первый заказ на поставку российской нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами, заявил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

По его словам, ожидаемые поставки будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Малик рассказал, что первый танкер с нефтью из России прибудет в порт Карачи в мае. При этом весь доставленный углеводород будет проходить переработку на пакистанских предприятиях.

Сумма скидки пока не раскрывается.

В конце марта спикер МИД Мария Захарова заявила, что компании России и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, были зафиксированы предварительные договоренности об отправке пилотной партии топлива.