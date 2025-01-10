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Площадь пятна мазута от танкера «Волгонефть-239» составила почти три тыс. кв. м
Минтранс: Площадь пятна от выброса мазута с танкера «Волгонефть-239» составила 2,8 тыс. кв. м
После выброса мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» обнаружено пятно нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м, сообщил Минтранс России.
По информации из Telegram-канала ведомства, для ликвидации последствий выброса уже направлены пять судов и береговая спасательная служба с необходимым оборудованием и спецтехникой.
В Минтрансе также отметили, что пятно оперативно локализуют с помощью боновых заграждений, а затем применят биосорбент для его удаления с поверхности моря.
Напомним, мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани. Ранее МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море.