Шмыгаль: Киев получил от ЕС 3 млрд евро от замороженных активов России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, данные средства поступили в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), передает ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что транш обеспечен доходами от замороженных активов России и уже поступил в государственный бюджет Украины. Это первая часть помощи, направленной ЕС по этой инициативе.

Премьер-министр также отметил, что в целом программа ERA, разработанная странами G7, предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск ранее высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины.

Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.