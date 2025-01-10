Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
Шмыгаль: Киев получил от ЕС 3 млрд евро от замороженных активов России
Евросоюз перечислил Украине первый транш в 3 млрд евро в рамках программы ERA для поддержки бюджета страны, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, данные средства поступили в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), передает ТАСС.
Шмыгаль подчеркнул, что транш обеспечен доходами от замороженных активов России и уже поступил в государственный бюджет Украины. Это первая часть помощи, направленной ЕС по этой инициативе.
Премьер-министр также отметил, что в целом программа ERA, разработанная странами G7, предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск ранее высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины.
Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.