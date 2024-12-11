Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
Маск назвал безумием кредит Киеву за счет активов России
Маск осудил кредит США Украине в 20 млрд долларов из активов России
Американский предприниматель Илон Маск высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов.
Как передает ТАСС, Маск резко раскритиковал планы США предоставить Украине такой кредит.
Маск выразил свою позицию в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), назвав такое решение «за гранью безумия». По его мнению, Вашингтон уже потратил значительные суммы на помощь Украине.
Ранее Маск обвинил президента США Джо Байдена в мошенничестве из-за выделения помощи Сирии, в то время как жители Северной Каролины вынуждены жить в палатках в холодное время года. Он также предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.