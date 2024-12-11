В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»

TNI: Единственной защитой от «Орешника» может стать комплекс THAAD

Tекст: Алексей Дегтярев

Противоракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели, указал Вайхерт в статье для The National Interest, передает «Лента.ру».

По словам эксперта, США и их союзники располагают ограниченным количеством этих систем. Это связано с многочисленными оборонными обязательствами Америки и сложностями в оборонно-промышленной базе.

Даже наличие THAAD не гарантирует перехват новой ракеты. Батарея комплекса включает шесть самоходных пусковых установок, по восемь противоракет каждая, радар и оборудование для управления огнем и связи.

Система может перехватывать цели как в верхних слоях атмосферы, так и за ее пределами. Однако из-за ограниченного количества и распределения систем THAAD по миру, вероятность их использования против «Орешника» остается низкой.

Президент России Владимир Путин указывал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника». Он пояснял, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков, у США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник», однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, подчеркнул он.