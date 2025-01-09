2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

Эксперты подвели внутриполитические итоги 2024 года и дали прогноз на 2025-й

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Центральным событием прошедшего года стали выборы президента России, которые состоялись в марте. В голосовании приняли участие 77,49% избирателей – это рекордная явка с 1991 года. Был поставлен рекорд и по числу участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) – почти 4,8 млн избирателей. Победителем стал Владимир Путин, набравший 87,28% голосов.

Спустя полгода – в сентябре – в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) прошло около 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В них приняли участие 20 партий. По итогам выборов было замещено более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, еще в четырех их выбрали заксобрания.

Год выборов и консолидации

«Результаты президентских выборов оказались феноменальны, Путин получил голоса более 76 млн избирателей. Такие цифры важно фиксировать, потому что именно они считаются базовыми показателями, которые можно и нужно интерпретировать. Соответственно, выборы показали несколько важных трендов, первый из которых – высокий уровень поддержки действующего президента. Это доверие и институту президентства как таковому, и лично Путину», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«Второй тренд – высокий уровень консолидации вокруг власти в условиях продолжающейся СВО и давления Запада на Россию. Третий – стабильность системы, которая готова быстро и эффективно реагировать на вызовы и функционировать в условиях агрессивной среды. Четвертый – поддержка стратегического курса развития страны и социально-экономической политики последних лет», – подчеркнул аналитик.

«Пятый тренд прошедшего года – готовность российской политической системы к новациям. В условиях сложных вызовов она продолжает эволюционировать, предлагая новый функционал избирателям и новые подходы даже в рамках таких консервативных институтов, как выборы. Речь идет как о процедурных моментах – количестве дней голосования, так и о технологических – использование дистанционного электронного голосования», – продолжил эксперт.

«Что касается ЕДГ, то он был важен для власти потому, что на нем фиксировались не только общефедеральные показатели, но и отношения к тем или иным главам регионов с их различными стратегиями и позиционированием. То, что результаты и по явке, и по голосам, набранным кандидатами, представляющими власть, оказались высокими, несомненно, было заслугой Путина, с именем которого победители себя ассоциировали. Ну и, разумеется, высокие результаты властей по итогам ЕДГ еще раз подтвердили тренды, показанные в ходе мартовских выборов президента», – констатировал политолог.

«Конечно, рекордная явка на выборах – явление скорее исключительное, чем постоянное. Мы живем в особенное время.

Все, что сейчас происходит, немножечко особенное. Огромный процент поддержки Путина – это консолидация общества не только вокруг Путина как президента, но и вокруг Путина как главнокомандующего, ведь мы живем в состоянии войны», – согласилась политконсультант Алена Август.

Пересборка партий

«Ощутимые изменения коснулись и партийных трендов. Очевидно, что получившая поддержку большинства общества «Единая Россия» научилась, скажем так, по-настоящему дотягиваться до людей. Я бы, наверное, поменяла привычное нам понимание «Единой России» как партии власти на «Единую Россию» как партию заботы и внимания к каждому. Она участвует во всех самых важных социальных проектах, инициирует и контролирует их. А самое главное, разговаривает с избирателями. Это то, что людям сейчас нужно больше всего», – считает Август.

«Также в обществе есть серьезная ставка и на ЛДПР. В целом партия запустила пересборку. Уверена, мы еще увидим приятные сюрпризы от ЛДПР, – продолжила эксперт. – В отношении КПРФ можно сказать следующее: при всем уважении к исторической памяти нашей страны и образам наших родителей, которые практически все были коммунистами – но мертвые не голосуют. КПРФ даже не выветривает нафталин из пиджаков. Если партия не начнет менять риторику и подходы, то она, скорее всего, потеряет тот электорат, который имеет».

«На этом фоне «Справедливая Россия» пытается показывать зубки, но делает это в публичном пространстве порой весьма странно – посредством удивительных инициатив. И это при том, что среди эсеров достаточно много умных людей, качественных и эффективных политиков. СР нужно понимать, что

запрос на справедливость есть у всех, но о нем сейчас мало говорить – необходимо обеспечивать его ответами на вопросы.

А вот «Новые люди» вызывают неоднозначную реакцию. Всегда хочется, чтобы новый голос гармонично звучал в парламентском ансамбле. Но происходит то, о чем я говорила еще перед стартом работы нынешнего созыва: невозможно постоянно ехать вперед только на бирюзовом цвете и словосочетании «Новые люди». Изменения в повестке уже обгоняют и эту риторику, и этот подход, – заметила эксперт. – Инициативы от руководства «Новых людей» бывают и хайповыми, и разумными. Но то, что происходит «на земле», выглядит довольно странно – это больше напоминает молодежные тусовочки. И это явно не совсем то, чего хотели бы люди от политической партии».

«В целом же отмечу: по сути избирательная кампания 2025 года началась еще в 2024 году, и партиям следует серьезно задуматься над такой стратегией, которая позволит им сохранить свой стержень, но при этом быть гибкими и готовыми к изменениям. Партии должны оперативно реагировать на происходящее, потому что мы живем в эпоху пересборки вообще всего – смыслов, взаимоотношений, экономики. Электорат предъявляет огромный запрос на честность, действенность и коммуникативность», – заметила Август.

Популизм больше не работает

«По моему мнению, все партии сделают выводы из электорального цикла 2024 года, отработают их, как модели, гипотезы и новые инструменты в 2025 году для того, чтобы нормально подготовиться к кампании 2026 года», – пояснил, со своей стороны, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

По его словам, все пять парламентских партий постараются войти в следующий цикл подготовленными, «с пересмотром своих подходов к электорату, с реализацией запроса на обновление, и все это будет сделано с учетом изменившегося характера медиапотребления избирателей». «Это актуальные вызовы для всех партий», – подчеркнул аналитик.

«Нужно отметить: популизм больше не работает. И это осознают все партии – даже те, у которых популизм был активной частью идеологической стратегии. Вопрос не в том, что ты пообещал. Вопрос в том, что сделал. Избиратель говорит политику: «Какие результаты ты можешь показать, чтобы я тебе снова поверил?», – детализировал эксперт.

«Политическое предложение в чистом виде перестало работать. Допустим, вы за социализм. Возникают вопросы: а зачем нам социализм и что он даст конкретно мне?

Тем самым избиратель выражает запрос на общение с политиками. Также в 2025 году пройдут кампании по выборам высших должностных лиц регионов, выборы в заксобрания. Будет создано электоральное пространство, где партии смогут проверить новые подходы», – спрогнозировал он.

«Какие треки внутренней политики будут наиболее значимы в новом году? Я думаю, что они достаточно очевидно изложены, например, в указе президента №309 о национальных целях, – отметил Асафов. – Также осевым для российской внутренней политики в следующем году будет исполнение указа президента №1014 об оценке эффективности высших должностных лиц и исполнительных органов в регионах. Дело в том, что теперь оценка имеет в своей основе не только численные показатели, но и удовлетворенность людей решениями властей, причем с базового муниципального уровня».

Замены у губернаторов

Конец 2024 года ознаменовался рядом кадровых перестановок в регионах. Так, в начале декабря с поста губернатора Курской области ушел Алексей Смирнов, врио главы региона стал бывший председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Месяцем ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке. Врио главы региона стал Ростислав Гольдштейн, до этого руководивший Еврейской автономной областью (ЕАО). В свою очередь, врио главы ЕАО стала экс-руководитель программы «Время героев» Мария Костюк.

«Я думаю, Смирнов оказался просто не готов к действиям в условиях кризиса. Он не справился со своими обязанностями, с коммуникацией с обществом, с чиновниками, с федеральными органами. Поэтому логично, что его поменяли на человека, который известен своей энергичностью и умением разговаривать с людьми, выстраивать эффективную коммуникацию», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Что касается Уйбы, то уважаемый медик, на мой взгляд, был просто не совсем на своем месте. Я думаю, что он счастлив перейти на пост первого замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Говоря о назначении Гольдштейна, нужно отметить, что он неплохо проявил себя в ЕАО. При этом вся его политическая биография связана именно с Коми. Поэтому мне видится логичным решением его туда вернуть. Хотя его можно было назначать на этот пост еще пять лет назад», – продолжил политолог.

«Костюк же – прямая преемница Гольштейна, человек из его команды. При этом, что немаловажно, мать военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Поэтому, очевидно, поддержка бойцов и членов их семей в регионе будет только нарастать», – добавил собеседник.

Новая социальная реальность

Особую роль в 2024 году сыграл запуск кадровой программы «Время героев» для участников СВО. Этот проект стал важным инструментом обновления российского госаппарата. Слушатели программы, например, Артем Жога и Амыр Аргамаков, назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Гвардии полковник Алексей Кондратьев получил мандат сенатора от Курской области Их коллеги также получили должности в администрации президента, министерствах и госкорпорациях.

Расширяет деятельность и фонд «Защитники Отечества», созданный в 2023 году. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь ветеранам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

«Спецоперация формирует новую реальность. У нас появилась прослойка людей с особым чувством справедливости, и эти люди проявили себя в деле защите Родины.

Именно они становятся новой элитой страны, как неоднократно говорил президент, – напомнил Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики». – Похожая ситуация была после Великой Отечественной войны. Тогда с фронта вернулись миллионы людей, которые оказали огромное влияние на страну, на то, что из себя представлял Советский Союз в течение последующих десятилетий. Это люди проявили себя в совершенно разных сферах, причем не только в госуправлении. Актер Анатолий Папанов был разведчиком, физик Михаил Мещеряков служил в артиллерии, и так далее».

«Поэтому то, что будет происходить с 2025 года года в условиях новой социальной реальности, потребует новых инициатив в части управления социальными процессами. И очевидно, что «Время героев» – это только начало госполитики по готовке управленческих кадров и специалистов в иных областях. Герои СВО появятся во многих сферах – в культуре, промышленности, бизнесе», – спрогнозировал аналитик.

«Второй трек – это забота о семьях участников СВО, особенно о женщинах. У них тоже активная жизненная позиция, их потенциал тоже нужно использовать в госуправлении. Женщины всегда много значили в российской политике. Третий трек – раненые. Эти люди дееспособны, но ограничены в физических возможностях. И работа по этим направлениям, конечно, станет одним главных трендов в 2025 году», – заключил Баширов.