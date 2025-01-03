Персональное сопровождение в фонде «Защитники Отечества» обеспечено 98 тыс. ветеранам СВО

Основной показатель работы Фонда – количество поступивших и решенных обращений в пользу ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов. За почти полтора года работы Фонда суммарно в 89 филиалов поступило более 1 млн 900 тыс. запроса на оказание помощи. Благодаря слаженной работе филиалов решены порядка 1 млн 750 тыс. запросов.

Так,основными мерами, за которыми обратились в Фонд Защитника Отечества, стали: назначение мер социальной поддержки – более 290 тыс. запросов, решения найдены для около 270 тысяч; денежные выплаты, связанные с участием в СВО – свыше 195 тыс. запросов, решения найдены для порядка 175 тыс. заявок; получение удостоверения ветерана боевых действий – более 120 тыс. запросов, решения найдены для около 95 тысяч, юридическая помощь – порядка 170 тыс. запросов, решения найдены для свыше 160 тысяч.

Всего на персональном сопровождении состоит более 98 тыс. ветеранов боевых действий, из которых 13 тыс. человек имеют инвалидность, 114 тыс. членов семей погибших.

Фонд заключил соглашения с Московским финансово – промышленным университетом «Синергия», Российским Государственным социальным университетом, Финансовым университетом при правительстве России, Московским государственным институтом культуры, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российским университетом кооперации, Московским финансово-юридическим университетом.

В целях содействия в трудоустройстве целевой категории Фонд заключил соглашения с такими крупными работодателями, как Государственная корпорация «Ростех», Госкорпорация «Росатом», с ОАО «Российские железные дороги», Министерством энергетики России.

С начала работы в филиалы фонда поступило более 10 тыс. обращений по вопросам трудоустройства, трудоустроено 70% от количества обратившихся.

Одним из самых популярных запросов среди ветеранов СВО и их близких является оказание бесплатной юридической помощи.

Так, по состоянию на 24 декабря 2024 года в филиалы фонда более 170 тыс. запросов этой тематики, решения найдены для свыше 160 тыс. запросов. В регионах вести эту работу помогают сотрудники прокуратуры, Минюста, Счетной палаты и других органов.