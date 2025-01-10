ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка

Tекст: Мария Иванова

Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Косицей, Кругленьким, Кубаткиным, Куриловкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Новеньким, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре машины пехоты, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и два миномета, отчитались в Минобороны.

Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, перечислили в Минобороны.

Ранее стало известно что ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в Курской области.

Накануне ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области.