Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в Курской области
ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в селе Большое Солдатское Курской области
Вооруженные силы Украины разбросали мины на улице 8 Марта в селе Большое Солдатское в Курской области, сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.
Вооруженные силы Украины разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» на улице 8 Марта в селе Большое Солдатское Курской области, сообщил в своем Telegram-канале Зайцев. Он призвал жителей быть осторожными и беречь себя и своих близких.
Массированная атака ВСУ на территорию Курской области началась еще 6 августа 2024 года. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.
Ранее эвакуированная жительница Курской области рассказала о минировании села Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток» и перебоях в снабжении электроэнергией и газом.
Также украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области.