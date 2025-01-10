ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в селе Большое Солдатское Курской области

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» на улице 8 Марта в селе Большое Солдатское Курской области, сообщил в своем Telegram-канале Зайцев. Он призвал жителей быть осторожными и беречь себя и своих близких.

Массированная атака ВСУ на территорию Курской области началась еще 6 августа 2024 года. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

Ранее эвакуированная жительница Курской области рассказала о минировании села Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток» и перебоях в снабжении электроэнергией и газом.

Также украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области.