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    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    10 комментариев
    9 сентября 2024, 09:42 • Новости дня

    Рогов: ВС России уничтожили боевиков в пункте дислокации наемников ВСУ у Славянска

    Рогов: ВС России уничтожили десятки боевиков в пункте дислокации наемников ВСУ у Славянска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли ракетный удар по гостинице «Заря» в Николаевке к востоку от Славянска в ДНР, которая использовалась наемниками и военнослужащими ВСУ. Уничтожены десятки боевиков, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, точным ударом ракеты в Николаевке под Славянском был уничтожен пункт временной дислокации боевиков ВСУ, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что гостиница «Заря» использовалась в качестве ПВД боевиков ВСУ и иностранных наемников. Он добавил, что речь идет как минимум о десятках уничтоженных боевиков.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в Селидово в ДНР оказалась в клещах, сообщили ТАСС в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.

    Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.

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    8 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство и применяются на пяти направлениях спецоперации, включая курское, сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга».

    По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.

    Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    8 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    ВС России освободили Новогродовку в ДНР
    ВС России освободили Новогродовку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Как указали в Telegram-канале российского военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Новогродовку в ДНР. Одновременно с этим российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров.

    Кроме того, российские военные отразили восемь контратак украинских штурмовых групп в различных районах Донецкой области.

    По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 560 военнослужащих, один танк, несколько боевых бронированных машин, артиллерийские системы и другая военная техника. Среди уничтоженной техники были замечены американские бронеавтомобили MaxxPro.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в ДНР.

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    8 сентября 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили около 30 наемников и шесть единиц техники севернее города Сумы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники севернее города Сумы, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ракетным ударом было уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временного размещения ВСУ в районе Стецковки (севернее города Сумы), передает ТАСС.

    Ранее ракетным ударом возле Сум было уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ.

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    8 сентября 2024, 12:09 • Новости дня
    Группировка «Днепр» поразила расположение центра спецопераций «Юг» ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Днепр» поразили пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» поразили силу и технику 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Гавриловка, Веселое, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

    Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 дрона.

    Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая Нива, Великая Новоселка и Доброволье ДНР. Также бойцы Восточной группировки отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Британии.

    Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30.  

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка, Лозовая Харьковской области и Серебрянка ДНР. Отразили три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 550 военнослужащих, БТР М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и шесть полевых складов боеприпасов.  

    Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Зализнянское, Северск и Катериновка. ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую машину «Козак», восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Стрела-10», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Британии, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.  

    В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Клебан-Бык, Красноармейск, Михайловка, Гродовка, Галицыновка и Димитров. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Ранее в воскресенье ВС России освободили Новогродовку в ДНР.

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    8 сентября 2024, 11:47 • Новости дня
    Власти Киева сообщили о взрыве на автотранспортном предприятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автотранспортное предприятие повреждено в результате взрыва в Голосеевском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По данным Госслужбы по чрезвычайным обстоятельствам, здание разрушилось частично, минимум два человека погибли, передает ТАСС.

    Ранее в центре Киева произошел взрыв.

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    8 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    В зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Технология дистанционного управления FPV-дронами через интернет будет апробирована в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель конструкторского бюро «Синергия».

    По его словам, он успешно летал на FPV-дроне через интернет из Петербурга, находясь в другом месте. Он сообщил, что планируется апробировать эту технологию в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Ранее аналитик Захар Андреев сообщил, что российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам.

     Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    8 сентября 2024, 11:41 • Новости дня
    Стало известно об ударе по пункту дислокации ВСУ в Херсоне

    Подполье: Удар нанесен в пригороде Херсона по пункту дислокации ВСУ и ремонта техники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар был нанесен в пригороде подконтрольного Киеву Херсона в субботу вечером по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, поздно вечером в субботу в южном пригороде Херсона селе Камышаны под удар попали автобаза и общежития по улице Широкая, которые использовались ВСУ в качестве пункта временной дислокации и места стоянки и ремонта военной техники, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

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    8 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Саперов привлекли к утилизации взрывоопасных предметов в Воронежской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саперы планируют вскоре приступить к утилизации взрывоопасных предметов в Острогожском районе Воронежской области, где в ночь на субботу произошел пожар в результате падения обломков украинских БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев.

    По его словам, детонация стала реже, саперы хотят приступить к работам по утилизации взрывоопасных предметов, как только это будет возможно, передает ТАСС.

    Гусев добавил, что в Острогожском районе продолжается тушение пожара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. «В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей», – казал он.

    Ранее Гусев сообщил, что в ночь на субботу в Острогожском районе Воронежской области произошел масштабный пожар, спровоцированный падением украинских беспилотников на объекты с боеприпасами.

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    8 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    Выставка «Русский стиль: Сталь» открылась в Нижнем Новгороде

    В Нижнем Новгороде стартовала уникальная выставка под названием «Русский Стиль: Сталь», в рамках которой российские художники продемонстрируют свои творения на стальных пластинах армейских бронежилетов. По задумке авторов проекта, экспозиция направлена на осмысление актуальных исторических событий и ситуации в стране. В центре внимания, безусловно, находится спецоперация, сообщили СМИ.

    Как отметил в приветственном слове зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин эта выставка не только художественная, но и историческая, так как пишут бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции. Он добавил, что каждый из бойцов является героем, а каждая стальная пластина – это «та часть сердца, которая помогает им участвовать в боевых действиях», передает «ФедералПресс».

    Нижегородцам до 29 сентября предлагают ознакомиться с работами. Каждая из них представляет из себя пластину от бронежилета, которую расписал автор. Трудились над созданием необычных экспонатов разные люди: академики, студенты художественных вузов, уличные художники. Перед тем как прибыть в столицу ПФО, проект побывал в Донецке, Казани и Тольятти.

    «Сегодня мы находимся на открытии важной формы осмысления. Именно через искусство мы тоже можем почувствовать и сформулировать свое мнение о событиях», – поделилась министр молодежной политики Светлана Ануфриева.

    Как добавила министр кадровой политики Екатерина Лебедева, от того, какие смыслы будут заложены в головы молодого поколения, будет зависеть победа.

    По словам одного из организаторов выставки и исполнительного директора военно-патриотического центра «Авангард» Андрея Нестеренко, по своему предназначению бронежилет нужен для спасения жизни, а художественное прочтение одной из его деталей, той самой пластины, которая стала холстом, заставляет пересмотреть что-то внутри себя.

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    8 сентября 2024, 10:44 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ загорелся ангар под Белгородом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар начался в ангаре на предприятии в селе Никольское под Белгородом в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате повторной атаки ВСУ на село Никольское Белгородского района, на территории производственного предприятия загорелся ангар, произошло обрушение кровли по всей площади, передает ТАСС.

    Ранее Гладков сообщил, что в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в дом пострадали двое детей.

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    8 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    МО: Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в 10.35 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в 10.35 мск в воскресенье силами ПВО был уничтожен украинский БПЛА над территорией Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями.

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    8 сентября 2024, 10:58 • Новости дня
    В результате обстрела со стороны ВСУ мирная жительница получила ранения в Горловке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирная жительница Дзержинска городского округа Горловка ДНР ранена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава округа Иван Приходько.

    По его словам, в результате артобстрела центра Горловки со стороны ВСУ ранены трое мирных граждан, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ обстреляли школу в Горловке.

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    9 сентября 2024, 07:23 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшей ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Мниобороны, средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской, один над Белгородской.

    Ранее ВСУ атаковали беспилотниками четыре населенных пункта Белгородской области.

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