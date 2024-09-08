ВС России освободили Новогродовку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале российского военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Новогродовку в ДНР. Одновременно с этим российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров.

Кроме того, российские военные отразили восемь контратак украинских штурмовых групп в различных районах Донецкой области.

По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 560 военнослужащих, один танк, несколько боевых бронированных машин, артиллерийские системы и другую военную технику. Среди уничтоженной техники были замечены американские бронеавтомобили MaxxPro.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в ДНР.