Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Российские войска освободили Калиново в ДНР
В результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Были отражены семь атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й механизированной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.
Потери противника составили до 470 военнослужащих, американские бронемашины MaxxPro, а также «Казак», боевая машина РСЗО «Град», французская 155 мм гаубица Caesar, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм самоходная артустановка «Гвоздика» и шесть 122 мм гаубиц Д-30.