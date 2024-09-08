Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
США потеряли восьмой беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом
Военный представитель хуситов Сариа сообщил о сбитом над Йеменом американском беспилотнике MQ-9 Reaper
Силы ПВО Йемена сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа.
«Он совершал враждебные действия в небе над провинцией Мариб», – приводит слова представителя хуситов ТАСС со ссылкой на Al Masirah.
Как отметил Сариа, хуситами сбит сбит уже восьмой беспилотник ВВС США подобного типа.
Напомним, уже неоднократно сообщалось об уничтоженных над Йеменом MQ-9. Так, в среду хуситы заявили, что сбили беспилотник MQ-9 с помощью самодельной ракеты класса «земля-воздух». Эксперты поясняли, что главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО.