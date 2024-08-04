Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Хуситы заявили о сбитии американского БПЛА MQ-9
Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и атаковали баллистическими ракетами судно Groton в Аденском заливе, заявило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы).
Они сообщают, что беспилотник MQ-9 был сбит с помощью самодельной ракеты класса «земля-воздух». Судно Groton в Аденском заливе было атаковано баллистическими ракетами, передает РИА «Новости».
Как отметил представитель хуситов, в ходе операции судно было поражено. Сариа подчеркнул, что судно было обстреляно за нарушение запрета на вход в порты Израиля.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» запустило две противокорабельные ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Gravely в Красном море.