Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него
Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России
Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Главная военная прокуратура открывала против него уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.
«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.
По его словам, поддержку ему оказали администрация президента России и «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев. Без них, как заявил Сладков, ему «было бы тяжело».
Кроме того, Сладков отметил, что «при команде нынешнего министра» обороны Андрея Белоусова военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».
В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.