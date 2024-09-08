Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него

Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России

Tекст: Антон Антонов

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.

По его словам, поддержку ему оказали администрация президента России и «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев. Без них, как заявил Сладков, ему «было бы тяжело».

Кроме того, Сладков отметил, что «при команде нынешнего министра» обороны Андрея Белоусова военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».

В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.