Белоусов встретился с освещающими СВО военкорами

«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.7 комментариев
«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.7 комментариев
Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.5 комментариев
Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.5 комментариев
По данным украинского военного источника, это стало первым боеприпасом ВВС Украины, доставленным по воздуху против цели внутри России, передает РИА «Новости».
Тип примененного боеприпаса, а также то, было ли это оружие западного происхождения, пока не установлено.
За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29.
Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР
По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».
Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.
Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.
Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.
По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».
Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.
Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.
В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.
По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.
Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и необходимостью изучения английского языка.
Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».
Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.
Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.
Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».
Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.
Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.
В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.
Отмечается, что данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта, передает ТАСС.
Также информатор указал, что этим шагом Пакистан сделал много шагов вперед и взял на себя большое бремя.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.
Губернатор Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе
По словам Развожаева, все случаи попыток совершить диверсии, направленные на военнослужащих и других лиц, эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, передает РИА «Новости».
Губернатор напомнил, что в Севастополе работает штаб, где принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.
Развожаев на полях ПМЭФ заявил, что обстановка в городе из-за периодических ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.
Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Кирилла Набутова
Суд решил отказать Набутову в исковых требованиях, передает ТАСС.
Кирилл Набутов был включен в реестр иноагентов Минюста России в марте. В апреле журналист обжаловал это решение административным иском в суд, назвав решение нарушением норм российского и международного права.
В аэропорту Казани утром в понедельник введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, передает ТАСС.
Работа аэропорта Казани была ограничена 3 июня.
Движение было перекрыто на 46 минут, сейчас оно возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в субботу над Крымом сбили пять дронов и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.
Российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 и 51 украинский дрон, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также они перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь снарядов HIMARS и «Ураган».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники украинской армии.
С начала СВО уничтожено 611 самолетов, 276 вертолетов, 25 514 дронов, 528 ЗРК, 16 308 танков и других бронемашин, 1331 машина РСЗО, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов.
ВС России уничтожили два бронетранспортера и до 15 человек личного состава ВСУ в Николаевке
По его словам, российские войска нанесли мощный удар FPV-дронами по передвижной технике противника в районе Николаевки. Как сообщили местные жители, два бронетранспортера и примерно полтора десятка украинских военных «больше не представляют угрозы», передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов.
«Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами. Также в автомобилях мы передаем каски, форму, детекторы дронов, ряд авто завешен маскировочными сетями, их изготавливают народные полки, волонтерские объединения из разных регионов России. Это все уже сегодня поедет на линию боевого соприкосновения», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области, Алексей Мирошниченко.
Представитель Народного фронта, чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, Денис Лебедев добавил, что организация продолжает делать огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым.
«Калашников» отправил в зону спецоперации УАЗ с противодроновой и противоосколочной защитой
В компании отметили, что такие автомобили часто становятся мишенью для дронов типа FPV или страдают от осколочных поражений при обстрелах. Однако теперь у бойцов есть возможность использовать УАЗ, который обладает защитой от дронов и осколков.
Противодронные сетки уже стали стандартным решением для многих образцов военной и гражданской техники. А вот противоосколочная защита на УАЗе – новинка. Она представляет собой накладные композитные панели, созданные из титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Сочетание материалов позволило создать легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью. Она легко устанавливается на внешнюю обшивку, капот и двери автомобиля, говорится в сообщении, говорится на сайте компании.
Как сообщалось ранее, в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.