Белоусов встретился с освещающими СВО военкорами

Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

Tекст: Александра Юдина

По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.