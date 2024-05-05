Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.19 комментариев
В Москве высадили кедровую аллею в память о погибших в ходе боевых действий военкорах
Аллею из 33 сибирских кедров высадили в Парке имени Артема Боровика в Москве в память о корреспондентах, погибших в результате боевых действий при исполнении своего профессионального долга, в том числе в ходе СВО.
Аллея расположена около строящегося мемориального воинского храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино, строительство которого завершится к 2025 году. Там впервые в России будет возведен придел, посвященный погибшим военным корреспондентам, где все желающие смогут почтить их память, передает ТАСС.
«Мы с вами находимся в Парке имени Артема Боровика, где сегодня высадили аллею из 33 кедров в память о погибших наших коллегах, до конца исполнивших свой профессиональный долг. Удивительным образом совпало все: не только светлый праздник Пасхи, но и старый День печати. Вообще здесь, в Марьино, по сути, формируется целый комплекс памяти журналистов. Я хочу сказать огромное спасибо патриарху Кириллу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что было принято решение в новом строящемся огромном храме в одном из приделов обозначить списки погибших на войне журналистов, чтобы все желающие могли почтить их память», – сказал журналистам председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
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