Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.6 комментариев
Гладков: ВСУ атаковали дронами четыре поселка в Белгородской области
Украинские военные в четверг атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области с помощью дронов, согласно предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
При атаке на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе загорелся гараж, возгорание уже ликвидировали пожарные расчеты, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
В селе Муром беспилотник взорвался у частного дома, повреждено остекление, при ударе второго дрона повреждения получили два грузовика.
В поселке Ясные Зори Белгородского района БПЛА ударил по припаркованному авто, у машины повредило крышу, кузов и лобовое стекло.
В селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника загорелась сухая трава, возгорание ликвидировали.
В среду при атаке дрона у села Богун-Городок в Белгородской области пострадал мужчина.