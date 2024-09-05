Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
ВСУ начали удаленно минировать дороги в Курской области
Командир отряда спецназа «Ахмат»: Украинские военные удаленно заминировали дороги в Курской области
Украинские военные в Суджанском районе Курской области удаленно минируют дороги, сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».
«Они удаленно минируют дороги в Суджанском районе. Чего только туда не выстреливают», – процитировал ТАСС слова военного.
«Каштан» проинформировал, что ВСУ засыпают дороги, в том числе минами ПФМ-1 «Лепесток» и кассетными боеприпасами.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Беловском районе Курской области намеревались подорвать мост, через который проводится эвакуация мирных жителей.