Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
«Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области барражирующий боеприпас «Ланцет» российских военных поразил украинский танк, сообщило Министерство обороны России, прямое попадание зафиксировано на видео.
Разведчики группировки «Север» засекли танк ВСУ у одного из населенных пунктов в регионе, машина заняла заранее подготовленную закрытую огневую позицию, уточнило ведомство, передает ТАСС.
Было принято решение поразить танк, в результате прямого попадания дрона «Ланцет» он был уничтожен. Это подтверждают кадры объективного контроля, после попадания машина загорелась.
Ранее боеприпас «Ланцет» уничтожил украинское артиллерийское орудие в курском приграничье.