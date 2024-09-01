  • Новость часаСтало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
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    К чему должны готовиться добровольцы
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    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 14:21 • Новости дня

    «Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинское артиллерийское орудие в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, разведка группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области обнаружила позицию артиллерийского орудия ВСУ, которое вместе с расчетом прямым попаданием было уничтожено барражирующим боеприпасом «Ланцет», что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные «Ланцетом» уничтожили украинский танк в Курской области.

    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    30 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ

    Посол Мирошник: Польские формирования и другие наемники замечены в Курской области

    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    @ Michal Fludra/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Посол побывал в Курской области, где встретился с жителями, которые видели в регионе военных людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Покидавшие свои дома местные жители сталкивались с боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах, передает РИА «Новости».

    В то же время, местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУ, у которых осталось что-то человеческое, призывали людей уходить, потому что за ними шли поляки, «которые не пощадят».

    Мирошник рассказал, что Россия получила огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. По его словам, ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

    «Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», – заявил Мирошник.

    Посол добавил, что местные жители рассказали, что ВСУ в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР для развлечения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    30 августа 2024, 13:59 • Новости дня
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева, обвинив его в публичных призывах к террористической деятельности на территории России.

    Российские правоохранительные органы начали расследование в отношении экс-футболиста, его действия квалифицированы как публичные призывы к терроризму, что является уголовным преступлением, передает ТАСС.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алиева и объявил его в розыск. По данным следствия, футболист скрывается от правосудия за пределами России.

    Ранее родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

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    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

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    31 августа 2024, 14:40 • Новости дня
    Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
    Столтенберг назвал «соответствующей международному праву» атаку ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».

    Он добавил, что право на самооборону украинцев не ограничивается государственной границей, сообщает «Интерфакс».

    В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО не было информировано украинской стороной о планах атаки на Курской области и не играло в этом процессе никакой роли. Он заявил, что президент Владимир Зеленский дал понять партнерам, что операция якобы направлена на создание буферной зоны.

    Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину, предоставляя оружие и технику, и отметил «ясное обязательство Германии оставаться ведущим донором военной помощи Украине в Европе и вторым в мире».

    Ранее ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области.


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    31 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину, сообщил протоиерей Олег Чебанов.

    По его словам, украинские военные нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение. Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Однако, несмотря на то что монахи не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину, передает ТАСС.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения.

    Коментарии (13)
    30 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Курском направлении в последние сутки потеряли порядка 380 человек и танк, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 380 человек, 22 единицы бронетехники, включая танк и 21 боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного. Также она сорвала попытки атак в сторону Малой Локни, Пушкарного, Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, три бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишневки, Гапоново, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Свердликово, Снагостя и 10-го Октября.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 7,8 тыс. человек, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять установок ЗРК, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    30 августа 2024, 17:13 • Новости дня
    Потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство

    Смирнов: Потерявшие от действий ВСУ дома в Курской области смогут их отстроить с помощью сертификатов

    Потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Курской области, потерявшие дома из-за обстрела украинских военных, смогут получить сертификаты на строительство нового жилья, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов пояснил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил расширить возможность использования жилищных сертификатов для строительства и восстановления жилья на собственных участках, передает ТАСС.

    Он отметил, что ранее потерявшие из-за действий ВСУ дома жители могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, теперь же они смогут использовать средства для строительства нового дома на своем участке.

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    31 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Бахтинки, Комаровки, Малой Локни и Матвеевки, сообщили в Минобороны.

    Сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    Кроме того продолжаются разведывательно-поисковые действия по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение выявленным за сутки скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения около Апанасовки, Борков, Бяхово, Вишневки, Краснооктябрьского, Кругленького, Любимовки, Мартыновки, Новоивановки, Новой Сорочины, Плехово, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Свердликово и Снагости.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны рядом с Белопольем, Глуховым, Кияницей, Ободами, Свессой, Сосновкой, Сумами, Шалимовкой, Шалыгино и Эсманью, перечислили в Минобороны.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 бронемашины, три арторудия, три миномета, станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,2 тыс. военнослужащих, 76 танков, 36 машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 бронемашину, 242 автомобиля, 56 арторудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    1 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей.

    Как рассказала военному следователю жительница села Новоивановка в Суджанском районе, 7 августа взрывы выбили стекла в доме, после чего ее родные решили эвакуироваться, погрузились в машину и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села, передает РИА «Новости».

    «Когда ехали в сторону Малой Локни, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение», – рассказала женщина.

    По ее словам, женщины просили украинских военных отпустить их в безопасное место, потому что ребенок получил серьезное ранение, но ВСУшники им отказали, заявив, что их врач окажет помощь, и взяли их «в плен».

    Ранее протоиерей Олег Чебанов рассказал, что в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.

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    1 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия уже дает ответ на нападение ВСУ на Курскую область, ответные меры будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ВС России демонстрируют реальные действия. Никаких сомнений нет, что они будут продолжаться и далее, добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    1 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье

    МО России: В Курском пограничье уничтожены до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники

    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 360 военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе четыре танка, два БТР, БМП, шесть артиллерийских орудий, в их числе две САУ Krab, 16 боевых бронированных машин, а также три миномета, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США, станция РЭБ и семь автомобилей, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

    Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении населенных пунктов Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    В Минобороны сообщили также, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 69 БТР, 37 БМП, 249 автомобилей, 537 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 13 станций РЭБ, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Бахтинки, Борков, Малой Локни, Комаровки и Матвеевки.

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    30 августа 2024, 12:54 • Новости дня
    Британские журналисты незаконно посетили Курскую область

    Британские журналисты The Sun незаконно посетили приграничные районы Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты британского таблоида The Sun, сопровождаемые представителями ВСУ, незаконно проникли на территорию Курской области России и подготовили репортаж о своей поездке.

    В опубликованном на сайте The Sun репортаже содержатся видеоматериалы и фотографии, сделанные журналистами в российском городе Судже, расположенном в непосредственной близости от украинской границы, передают «Ведомости».

    На кадрах отчетливо видны редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер, позирующие на фоне местных достопримечательностей, в том числе памятника Владимиру Ленину.

    Ранее ФСБ завела дела на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже.

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    30 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    По словам командира взвода ударных БПЛА, ВСУ задействовали в Курской области большое количество западной техники, среди них бронетранспортеры М113 и MaxxPro, бронемашины «Казак». Он отметил, что по целям противника работают расчеты FPV, «сбросников» на «Мавиках» (дронах типа Mavic, – прим. ВЗГЛЯД), следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Командир отметил, что в ходе радиоперехватов слышна речь иностранных наемников на стороне ВСУ, в частности говорящих на польском языке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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