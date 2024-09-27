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    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    27 сентября 2024, 01:06 • Новости дня

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

    Минобороны России заявило об освобождении Украинска и Лесовки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России поздравил военнослужащих с освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в ДНР, подчеркнув их храбрость и отвагу в боевых действиях.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС.

    В своем обращении он отметил мужество и стойкость солдат, проявленные в ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины.

    Министерство обороны России сообщило о том, что Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, которая участвовала в освобождении данных территорий.

    В Минобороны отметили, что в ходе специальной военной операции соединение выполняет задачи на наиболее сложных направлениях.

    «Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной Республики. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – заявили в ведомстве.

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    26 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    «Военное дело»: ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов F-16 попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил, они поражены, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Всего поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами, на авиабазе также были Су-24, утверждает «Военное дело», передает «Российская газета».

    Удар якобы наносили четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

    Официального подтверждения этим данным пока не последовало, точные потери не сообщаются.

    До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что при одном удачном попадании ВС России уничтожены сразу четыре F-16.

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    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    26 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Трамп: Украины больше нет

    Трамп: Во всем мире не хватит денег на восстановление Украины

    Трамп: Украины больше нет
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Даже если объединится весь мир, все равно не хватит денег для восстановления Украины, после почти трех лет конфликта этой страны «больше нет», заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.

    Трамп считает, что Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до начала спецоперации в феврале 2022 года, поскольку «любая сделка – худшая сделка – была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

    «Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они немного уступили бы, но все остались бы живы, и каждое здание было бы построено, каждая башня простояла бы еще 2000 лет», – цитирует Трампа РБК.

    Политик считает, что на восстановление городов Украины «уйдут сотни лет». Также Трамп считает, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Киеву, а не подтолкнув его к уступкам России.

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, он также добавил, что украинский президент за каждый свой визит в США увозит 60 млрд долларов.

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW

    Эксперт Анпилогов назвал достоинства и недостатки переданных Америкой Украине бомб JSWO

    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Sean Potter

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ будут сбрасывать американские бомбы JSOW как можно дальше от российских средств ПВО и фронтовых истребителей. Они могут представлять опасность на переднем крае для сил РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине авиационные бомбы JSOW.

    «Российские управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) создавались во многом с оглядкой на бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Чаще всего ее применяют для поражения целей в глубине построений противника, которые невозможно достать артиллерией и тем более минометами», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Запускается JSOW с борта самолета, и чем выше точка старта – тем с большего расстояния наносится удар. Дальность от 70 до 100 км достигается на достаточно серьезной высоте, самолету нужно подняться примерно на 12 км и уже там осуществить сброс боеприпаса», – продолжил собеседник.

    «Но у Вооруженных сил РФ имеется превосходство в воздухе. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена запускать JSOW как можно дальше от российских средств ПВО, от наших фронтовых истребителей, которые также могут наводить ракеты класса «воздух – воздух» на вражеские бомбардировщики», – детализировал он.

    «ВСУ будут вынуждены метать JSOW из глубины своей территории. И, как следствие, под угрозой поражения будет только передний край наших войск. Но это нельзя недооценивать – под удар могут попасть опорные пункты, а также все остальные цели, которые мы выдвигаем ближе к линии боевого соприкосновения», – уточнил эксперт.

    «Однако наша ПВО должна справиться с новым вызовом. Российская противовоздушная оборона более продвинута по сравнению с теми комплексами, что используют ВСУ. К тому же у нас имеется техническое разнообразие средств поражения – «Тор», «Бук», С-400. Они позволяют отслеживать все цели, в том числе и JSOW», – резюмировал аналитик.

    Он подчеркнул, что при этом нельзя забывать, что все наши объекты будут максимально тщательно отслеживаться с целью нанесения ударов с помощью JSOW, это грозное и достаточно высокоточное оружие. «Десяток бомб ничего не решит, а вот сотня, две – это очень серьезное испытание», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине военную помощь на общую сумму около 8 млрд долларов в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, пакет будет включать JSOW для «усиления возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния», сообщает Reuters.

    «Мы будем использовать эту помощь максимально эффективно и прозрачно для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», – заявил в свою очередь Зеленский.

    JSOW была разработана Raytheon Co. при участии ВМС и ВВС США для поражения целей за пределами досягаемости обычных средств ПВО, что обеспечивает максимальную выживаемость самолетов и минимизирует потери.

    Ее можно использовать в плохих погодных условиях как днем, так и ночью. JSOW оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Кроме того, бомба обладает низкой радиолокационной заметностью, что затрудняет ее сбивание средствами ПВО.

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    26 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: У Госдепа могут потребовать признать посла Украины в США персоной нон грата

    Американист Дробницкий: Следующим шагом Джонсона может стать требование к Госдепу признать посла Украины Макарову персоной нон грата

    Эксперт: У Госдепа могут потребовать признать посла Украины в США персоной нон грата
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании задумывался как пиар-ход демократов, но на деле оказался их политическим провалом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Оксану Маркарову в связи с подозрениями во вмешательстве в американские выборы.

    «Заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона выглядит неуклюже и странно. Он требует от другого государства, то есть от Украины, уволить посла, и с этой целью обращается к человеку, которого республиканцы подозревают во вмешательстве в американские выборы на стороне демократов – а именно к Владимиру Зеленскому», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, логичным было бы, если Джонсон попытался поговорить с представителями Госдепа о выдвижении требования признать Оксану Маркарову персоной нон грата. «Не исключаю, кстати, что именно таким и будет следующий шаг политика», – допустил собеседник. Однако вопрос увольнения посла, как и расследование Конгресса из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, скорее всего, будет спущен на тормозах, считает Дробницкий.

    Тем не менее демократам не удастся в ближайшей перспективе отделаться от негативных последствий скандала, добавил он. Политолог напомнил, что задумка Демпартии заключалась в том, чтобы показать избирателю, будто оказание помощи Украине поддерживает рабочие места в Пенсильвании. «Визит на завод должен был стать пиар-ходом, но вышло все криво», – рассказал спикер.

    Так, первым промахом Демпартии было то, что они не позвали ни одного представителя от республиканцев. Вторая ошибка состоит в том, что Зеленского сопровождал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, которого считали вероятным претендентом на пост вице-президента США от Демократической партии. «Принципиально здесь то, что глава региона умудрился расписаться на снарядах, которые должны лететь в сторону ядерной страны. Это довольно страшное в некотором смысле действо», – детализировал политолог.

    Любопытно, что Харрис старается держаться от скандала подальше. «Администрация Байдена продолжает заявлять о поддержке Киева и подчеркивает, что от этого нельзя отказываться. Но на деле многие американцы устали. На фоне роста цен, сокращения рабочих мест они недовольны тем, что миллиарды долларов идут на Украину. А лозунг о скорой победе для них становится токсичным», – отметил Дробницкий.

    Впрочем, скандал в Пенсильвании вряд ли скажется на американской поддержке Киева. «Она зависит от очень многих вещей. Сейчас администрация Байдена по горящим следам пытается пропихнуть пакет помощи на восемь миллиардов долларов. Но математика не сходится: осталось шесть с небольшим миллиардов из выделенных Конгрессом средств. Откуда они возьмут оставшуюся сумму – пока говорить сложно», – рассуждает аналитик.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что эта история отразится на риторике штаба Дональда Трампа – теперь она однозначно антиукраинская», – добавил спикер. «Пенсильвания станет переломным моментом. Трудно сейчас судить, скажется ли этот скандал на исходе президентских выборов, но, как говорится, курочка по зернышку клюет», – заключил Дробницкий.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Именно она организовала визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По словам Джонсона, тур по фабрике проводило «ключевое политическое доверенное лицо» Камалы Харрис. На мероприятие не пригласили республиканцев. Джонсон назвал это явным «вмешательством в выборы».

    «Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», – написал спикер Палаты представителей в письме Зеленскому, обвинив его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США. Джонсон напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику Штатов, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».

    Спикер подчеркнул: несмотря на то, что обе партии поддерживают ВСУ, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от республиканцев». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывает «ненужное давление» на американскую избирательную систему.

    Напомним, Зеленский посетил завод в Пенсильвании в минувшие выходные. Он прибыл в штат на военном самолете ВВС США Boeing C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. Как отмечают конгрессмены, все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые, по их мнению, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов. В комитете Конгресса начали расследование.

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    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

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    26 сентября 2024, 12:46 • Новости дня
    Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги, лифчики и оружие
    Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги, лифчики и оружие
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах во Всемирной организации интеллектуальной собственности зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY на ряд услуг, в том числе похоронные, производство оружия, выпуск лифчиков и игрушек.

    По данным документов, с которыми ознакомились РИА «Новости», в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, ее можно использовать в Швейцарии, Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Китае, Молдавии.

    Под торговой маркой могут оказываться услуги астролога, психолога, в сфере похорон, азартных игр. Также, по данным «Вести FM+», среди видов деятельности указаны выпуск оружия, производство плюшевых мишек, взрывчатки, лифчиков на липучках, алкоголя, проведение конференций.

    Отмечается, что в документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний.

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    26 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль ведущие в Угледар (ДНР) дороги, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Уже точно можно говорить: перерезаны или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы», – цитирует его ТАСС.

    По данным Рогова, на данный момент более трети территории Угледара перешло под контроль российских войск. «Бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», – пояснил он.

    Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

    Днем ранее Рогов отмечал, что российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

    Коментарии (7)
    26 сентября 2024, 07:18 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько новых взрывов произошло в Киеве с разницей в час, сообщают агентства РБК-Украина и Укринформ.

    В Киеве произошел ряд взрывов около 7.00 мск, а затем около 8.00 мск, передает ТАСС.

    Также сообщалось о взрывах в Киевской области. Воздушная тревога в регионе длится уже почти восемь часов.

    Ранее областная военная администрация Киевской области сообщала о работе ПВО в регионе, были слышны взрывы.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

    Коментарии (9)
    26 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, пишет британский журнал The Economist.

    Издание не уточнило источник информации, но отметило, что Зеленский, чтобы укрепить свою власть, может пойти на этот шаг, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий, передает ТАСС.

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит издание, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, президент больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    «Политический процесс определенно начался», – заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, цитируемая The Economist.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.

    Коментарии (4)
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    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

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    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

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    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

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    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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