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Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью российскими регионами, из них шесть дронов сбиты над Азовским морем, сообщило Министерство обороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, шесть беспилотников сбиты над Азовским морем, четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, два – над Курской областью, и по одному были подавлены или сбиты над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников.