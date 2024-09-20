Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России
Президент Владимир Путин намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин работает в Петербурге, он проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ России в формате видеоконференции, сказал Песков, передает ТАСС.
Также у главы государства пройдут несколько встреч, они будут закрытыми.
На следующей неделе президент выступит на Российской энергетической неделе (РЭН).
«Готовится выступление Путина на РЭН, также будут зарубежные гости, мы своевременно вас проинформируем», – уточнил представитель Кремля.
На прошлой неделе в ходе совещания с Совбезом президент обсуждал вопросы по линии МИД.