До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.5 комментариев
Путин заслушал доклад Лаврова на совещании с Совбезом
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы по линии МИД.
С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Попросим Сергея Викторовича рассказать и о его последних контактах с зарубежными коллегами», – сказал Путин.
Помимо Лаврова, в совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы администрации президента России Антон Вайно, Минобороны Андрей Белоусов, МВД Владимир Колокольцев, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель главы государства по экологии Сергей Иванов.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза России.