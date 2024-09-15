  • Новость часаВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
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    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 12:28 • Новости дня

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два самолета Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины, заявили в Минобороны России. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили украинский железнодорожный эшелон с вооружением.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ПВО уничтожила истребитель МиГ-29. Также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции и 55 БПЛА, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

    Там добавили, что российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

    В министерстве добавили, что также была поражена живая сила и военная техника Вооруженных силу Украины в 148 районах.

    В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Федоровка, Северск, Константиновка, Звановка, Ступочки и Предтечино, По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

    Там отметили также, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Лиман, Берестовое, Пески-Радьковскоские, Ковшаровка, Новоегоровка Харьковской области ДНР.  Потери противника составили до 570 военнослужащих, 155 мм гаубица М777, семь автомобилей, 155 мм гаубица М198, 155 мм буксируемая гаубица FH-70, 152 мм гаубица «Мста-Б», две гаубицы L-119 и и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    14 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области

    Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области
    @ Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время украинского вторжения в Курскую область иностранные наемники, поддерживающие ВСУ, проявили низкую эффективность, оставаясь позади украинских бойцов и не находя укрытия от российских атак, сообщили в силовых структурах.

    Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

    Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

    Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.

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    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    14 сентября 2024, 13:53 • Новости дня
    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца

    Минобороны: В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца

    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам переговорного процесса в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих ВС РФ, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Украине были переданы 103 военных ВСУ, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

    Все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь, также они уже смогли связаться с родственниками.

    «Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны», – говорится в сообщении.

    Напомним, предыдущий обмен пленными по формуле «115 на 115» состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа.

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    14 сентября 2024, 22:30 • Новости дня
    Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Освобожденные из украинского плена 103 российских военнослужащих, захваченных ВСУ в Курской области, прилетели в Москву, сообщил телеканал «Звезда».

    Самолет Ил-76 доставил бойцов на аэродром в Чкаловском, военные будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны, следует из сообщения в Telegram-канале телеканала «Звезда».

    Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих, захваченных в Курской области.

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    15 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    ПВО за ночь сбили 29 беспилотников ВСУ в семи регионах России

    Минобороны: В семи российских регионах за ночь уничтожено 29 беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам России: дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, дежурными ПВО над территорией Брянской области сбиты 15 дронов ВСУ, пять – над Курской областью. Кроме того, в Смоленской области уничтожены четыре дрона, два – над Орловской областью и по одному – над Белгородской, Калужской, и Ростовской областями.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о массированной атаке дронов Курской области.

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    14 сентября 2024, 23:46 • Новости дня
    Богомаз сообщил об атаке БПЛА на Брянскую область

    Богомаз: ПВО отражает атаку украинских дронов на Брянскую область, уничтожено шесть БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время средства ПВО отражают очередную террористическую атаку по территории Брянской области, обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА в своем Telegram-канале. По его данным, уничтожено уже шесть украинских дронов, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее был уничтожен украинский беспилотник в Ростовской области.

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    15 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    Bild узнала о планах Зеленского просить разрешения у Байдена на удары вглубь России

    Bild: Зеленский намерен лично просить Байдена разрешить удары вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель собирается посетить США и встретиться с президентом страны Джо Байденом, чтобы лично просить разрешения на удары дальнобойным американским оружием вглубь России, а также заявить о готовности заморозить конфликт, сообщила газета Bild.

    Зеленский не только представит свой план Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, но и собирается лично просить о снятии запретов на удары вглубь России американским дальнобойным оружием, передает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

    Источник издания утверждает, что речь также пойдет о готовности Киева согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта, то есть о промежуточной заморозке ситуации.

    Власти Украины считают, что изменить ситуацию на фронте Киев сможет только, если США поддержат «стратегию» киевского режима.

    Ранее Зеленский передал Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами. Также он объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, и хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.

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    15 сентября 2024, 05:40 • Новости дня
    В Брянской области уничтожено еще пять беспилотников ВСУ

    Богомаз: Силами ПВО уничтожено еще пять беспилотников ВСУ в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram Богомаз сообщил, что при падении сбитых дронов пострадавших и разрушений нет.

    Ранее в Брянской области было уничтожено девять беспилотников ВСУ.

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    14 сентября 2024, 23:31 • Новости дня
    В Харькове и Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, сообщили украинские СМИ.

    Отмечается, что в Харьковской области действует воздушная тревога, а в Херсоне прогремели новые взрывы, передает ТАСС.

    Ранее взрывы прозвучали в украинском Павлограде.

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    15 сентября 2024, 02:02 • Новости дня
    ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Смоленской области

    Анохин: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Смоленской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Анохин написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки падения обломков сбитых украинских БПЛА на землю пострадавших и разрушений нет, оперативные службы направлены на места происшествий.

    Ранее в Брянской области было сбито девять беспилотников.

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    15 сентября 2024, 01:07 • Новости дня
    ПВО сбила еще три БПЛА над Брянской областью

    Богомаз сообщил об уничтожении еще трех беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью обнаружены и уничтожены еще три вражеских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам Богомаза, в результате атаки украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет, идет работа всех служб на месте.

    Ранее Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область, было сбито шесть беспилотников.

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    14 сентября 2024, 13:56 • Новости дня
    Силы ПВО пресекли атаки дронов на Курскую и Белгородскую области

    Два украинских БпЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями

    В полдень дежурные системы ПВО успешно нейтрализовали две попытки ударов украинских беспилотников по объектам в Курской и Белгородской областях, предотвратив возможные атаки на территории России.

    В воскресенье около 12.30 мск российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки на территории Российской Федерации с использованием беспилотников. Об этом пишет «РИА Новости».

    Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над Курской и Белгородской областями. В результате оперативных действий удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы.

    Подобные атаки становятся регулярной угрозой для приграничных регионов России, но силы ПВО успешно справляются с задачей защиты воздушного пространства. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и предпринимать меры для обеспечения безопасности.

    Так, утром в субботу Минобороны сообщало, что в ночь на 14 сентября силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.

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    14 сентября 2024, 22:49 • Новости дня
    После атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома

    Гладков: После атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Муром Шебекинского округа, произошло возгорание сухой травы, в результате чего полностью сгорели два жилых дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения Гладкова в Telegram-канале, в Муроме огнем уничтожены два частных дома, повреждена кровля одного дома, сгорели  десять хозяйственных построек. В Вознесеновке два дрона сдетонировали на территории частного домовладения, там повреждены окна, забор и беседка, снарядом повредило кровлю частного дома.

    Губернатор заявил, что пострадавших в результате атаки нет, информация о последствиях уточняется.

    Ранее Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ в поселке Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области погибла женщина.

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    14 сентября 2024, 23:40 • Новости дня
    В Ростовской области уничтожен украинский беспилотник

    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Ростовской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник уничтожен силами ПВО на западе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и повреждения объектов в результате попытки атаки БПЛА нет.

    Ранее после атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома.

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    15 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили над Рязанской областью украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, около 07.30 мск силами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Рязанской области, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что ПВО за ночь сбили 29 беспилотников ВСУ в семи регионах России.

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