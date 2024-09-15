ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ПВО уничтожила истребитель МиГ-29. Также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции и 55 БПЛА, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

Там добавили, что российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

В министерстве добавили, что также была поражена живая сила и военная техника Вооруженных силу Украины в 148 районах.

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Федоровка, Северск, Константиновка, Звановка, Ступочки и Предтечино, По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

Там отметили также, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Лиман, Берестовое, Пески-Радьковскоские, Ковшаровка, Новоегоровка Харьковской области ДНР. Потери противника составили до 570 военнослужащих, 155 мм гаубица М777, семь автомобилей, 155 мм гаубица М198, 155 мм буксируемая гаубица FH-70, 152 мм гаубица «Мста-Б», две гаубицы L-119 и и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.