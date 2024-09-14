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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    80 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    8 комментариев
    14 сентября 2024, 10:18 • Новости дня

    ВСУ использовали гражданскую технику для укреплений на Днепре

    ВСУ применили гражданскую технику для фортификаций на Днепре

    Воздушная разведка группировки «Днепр» обнаружила, что ВСУ активно возводят укрепления на правобережье реки с использованием гражданского транспорта и техники, таких как тракторы с ковшами.

    Командир взвода воздушной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Топаз заявил о наблюдении активных действий украинских сил на правобережье Днепра, сообщает ТАСС. По его словам, ВСУ активно используют гражданскую технику для возведения укреплений. По его словам, бронетранспорт на данном участке не замечен, однако активно применяются гражданские машины, такие как тракторы с ковшами.

    Группировка «Днепр» предпринимает меры для противодействия этим действиям, отметил Топаз. По его словам, ежедневно отправляются пять-семь дронов, чтобы поражать живую силу противника, а также разрушать их средства связи и радиоэлектронной борьбы. Данные меры направлены на сдерживание попыток укрепления украинской стороны.

    Кроме того Топаз сообщил, что подразделения группировки «Днепр» получили новое оборудование – наземные станции управления НСУ 2.0. Эти станции позволяют перепрошивать перехваченные дроны ВСУ и использовать их против противника. Командир взвода сообщил, что новое оборудование было разработано Фондом содействия безопасности и обороне им. П.А. Судоплатова. Полученные дроны тщательно проверяются и подготавливаются для последующего использования.

    Как стало известно в субботу, на территории Херсонской области была создана подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр», об этом рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Индия сообщила об увольнении 45 граждан из российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 индийцев служат в российской армии, Нью-Дели добивается их увольнения, сообщил NDTV со ссылкой на индийский МИД.

    Как сообщает телеканал, вопрос увольнения граждан Индии, которые якобы «были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсуждали в ходе встречи в середине июля премьер Индии Нарендра Моди и российский лидер Владимир Путин, передает РБК.

    В индийском МИДе уточнили, что Москва согласилась уволить индийцев, в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись на родину.

    Напомним, в июле индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

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    13 сентября 2024, 19:18 • Новости дня
    МИД: Передача Португалией вертолетов Украине – враждебный шаг

    В МИД заявили, что передача Португалией вертолетов Украине углубляет кризис в отношениях между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия рассматривает передачу Португалией шести российских противопожарных вертолетов Украине как враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», – сказала Захарова, сообщает ТАСС.

    По ее словам, действия Португалии свидетельствуют о «практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности» и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях.

    Ранее власти Португалии объявили о завершении процесса передачи шести российских противопожарных вертолетов Украине.

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    13 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    За неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов в ДНР
    За неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние семь дней освободили восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Группировка «Южная» освободила Красногоровку и Григоровку в ДНР, а также поразила живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли свыше 4840 человек, девять боевых бронированных машин и 59 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 полевых складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку в ДНР и поразила формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины. В зоне ее ответственности за этот период ВСУ потеряли 3670 человек, два танка, 23 боевые бронированные машины, 42 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» освободила Водяное в ДНР, а также поразила живую силу и технику механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 820 человек, танк, 10 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Группировка «Днепр» поразила формирования двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, две боевые бронированные машины, две установки РСЗО MLRS и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России). В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 3620 человек, два танка, 13 боевых бронированных машин, четыре бронетранспортера. Уничтожены 47 орудий полевой артиллерии и РСЗО, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Север» продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, она освободила Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь. В этом регионе поражены районы сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, девяти бригад теробороны и бригады нацгвардии, сорваны попытки атак и ввода резервов противника.

    На Волчанском и Липцовском направлениях группировка поразила формирования мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней ВСУ потеряли до 3520 человек, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, две машины РСЗО и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ.

    В зоне СВО средства ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS, 30 французских управляемых авиабомб Hammer, 25 снарядов РСЗО HIMARS, 433 дрона самолетного типа, 237 из них уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских солдат.

    С начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31 501 дрон, 579 ЗРК, 18 130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 машины РСЗО, 14 563 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    14 сентября 2024, 07:25 • Новости дня
    Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иноагента

    Tекст: Вера Басилая

    Признанный иностранным агентом музыкант и комик Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, сообщили в суде.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в суд поступила жалоба от Слепакова (признан иноагентом в России), дата заседания не назначена.

    Ранее Слепаков требовали снять с него статус иностранного агента. Отказ районного суда исключить из реестра иноагентов Слепакова признан законным Московским горсудом.

    Кроме того, в июне Слепакова впервые оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

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    13 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    Кирби: США не меняли ограничения на применение Киевом американского оружия

    Вашингтон заявил, что не намерен разрешать Украине наносить удары по России американским оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    США не изменили свою позицию в отношении ограничений на использование Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», – заявил Кирби в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

    Заявление было сделано на фоне сообщений западных СМИ о том, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут принять решение о снятии запрета на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине изменит его суть и Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.

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    14 сентября 2024, 03:16 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались второй раз за ночь в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает канал «Общественное».

    Очередная серия взрывов прогремела в Киеве на фоне продолжающейся воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в городе Канев Черкасской области.

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    14 сентября 2024, 07:55 • Новости дня
    Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

    Российская армия создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр» создана в Херсонской области, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

    По его словам, на базу прибывают для восстановления военные, которые были очень долго на линии боевого соприкосновения.Также на базе проходит ротация, в комплексе происходит работа психологов с этим личным составом, происходит боевое слаживание, занятия, доукомплектация личного состава вооружением, передает РИА «Новости».

    Комплекс тщательно замаскирован, и его найти дроном или спутником неовзможно, он находится на глубине около восьми метров. По словам «Волшебника», места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность и вентиляционные трубы замаскированы под складки местности.

    В подземной базе есть все для отдыха и подготовки бойцов, в скором времени будет освящен православный храм.

    Отмечается, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек от одной недели до трех месяцев.

    Ранее российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы.

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    13 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, корректировавшую удары ВСУ по региону

    ФСБ задержала в городе Рубежное ЛНР гражданку Украины, которая корректировала удары ВСУ по региону

    Tекст: Константин Сергеев

    Гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике, задержали силовики, сообщили в УФСБ России по ЛНР.

    «Пресекли противоправную деятельность гражданки Украины, которая осуществляла сбор и передавала врагу сведения о ВС России. Она действовала инициативно, передавая противнику данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по российским войскам»,  приводит ТАСС сообщение УФСБ по ЛНР.

    В оперативном видео УФСБ по республике женщина сообщила, что во время СВО вместе с сожителем эвакуировалась из Рубежного в село Новоникольское. В паблике она написала, что видела передвижения военной техники российских войск, указала ее количество, расположение ПВО, приложила фото с запуска ракет.

    По словам злоумышленницы, сделала она это из тех побуждений, «чтобы вернулась назад Украина».

    Женщина задержана, против нее возбуждено дело о шпионаже.

    В 2022 году сообщалось о задержании в ЛНР пособника СБУ, который передавал данные о расположении российских войск.

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    13 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько десятков украинских солдат уничтожены ударом авиабомбы на территории колонии в окрестностях Селидово в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в результате удара ФАБ-500 по колонии, расположенной в селе Остром в окрестностях Селидово, погибли несколько десятков украинских военнослужащих, кроме того, уничтожены несколько единиц техники и боекомплект.

    Ранее ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово.

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    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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