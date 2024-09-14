ВСУ применили гражданскую технику для фортификаций на Днепре

Командир взвода воздушной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Топаз заявил о наблюдении активных действий украинских сил на правобережье Днепра, сообщает ТАСС. По его словам, ВСУ активно используют гражданскую технику для возведения укреплений. По его словам, бронетранспорт на данном участке не замечен, однако активно применяются гражданские машины, такие как тракторы с ковшами.

Группировка «Днепр» предпринимает меры для противодействия этим действиям, отметил Топаз. По его словам, ежедневно отправляются пять-семь дронов, чтобы поражать живую силу противника, а также разрушать их средства связи и радиоэлектронной борьбы. Данные меры направлены на сдерживание попыток укрепления украинской стороны.

Кроме того Топаз сообщил, что подразделения группировки «Днепр» получили новое оборудование – наземные станции управления НСУ 2.0. Эти станции позволяют перепрошивать перехваченные дроны ВСУ и использовать их против противника. Командир взвода сообщил, что новое оборудование было разработано Фондом содействия безопасности и обороне им. П.А. Судоплатова. Полученные дроны тщательно проверяются и подготавливаются для последующего использования.

Как стало известно в субботу, на территории Херсонской области была создана подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр», об этом рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.