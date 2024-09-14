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    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    73 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    8 комментариев
    14 сентября 2024, 07:55 • Новости дня

    Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

    Российская армия создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр» создана в Херсонской области, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

    По его словам, на базу прибывают для восстановления военные, которые были очень долго на линии боевого соприкосновения.Также на базе проходит ротация, в комплексе происходит работа психологов с этим личным составом, происходит боевое слаживание, занятия, доукомплектация личного состава вооружением, передает РИА «Новости».

    Комплекс тщательно замаскирован, и его найти дроном или спутником неовзможно, он находится на глубине около восьми метров. По словам «Волшебника», места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность и вентиляционные трубы замаскированы под складки местности.

    В подземной базе есть все для отдыха и подготовки бойцов, в скором времени будет освящен православный храм.

    Отмечается, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек от одной недели до трех месяцев.

    Ранее российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Индия сообщила об увольнении 45 граждан из российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 индийцев служат в российской армии, Нью-Дели добивается их увольнения, сообщил NDTV со ссылкой на индийский МИД.

    Как сообщает телеканал, вопрос увольнения граждан Индии, которые якобы «были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсуждали в ходе встречи в середине июля премьер Индии Нарендра Моди и российский лидер Владимир Путин, передает РБК.

    В индийском МИДе уточнили, что Москва согласилась уволить индийцев, в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись на родину.

    Напомним, в июле индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году.

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    13 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Иран предположил диверсию на ядерных объектах страны

    Постпред Ирана в Вене заявил, что найденные на ядерных иранских объектах следы урана могли оставить диверсанты

    Иран предположил диверсию на ядерных объектах страны
    @ REUTERS/Mehr News Agency/Majid Asgaripour

    Tекст: Константин Сергеев

    Причиной появления на двух иранских ядерных объектах частиц урана, обнаруженных ранее инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), могла стать диверсия. С таким заявлением на заседании Совета управляющих МАГАТЭ выступил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль.

    «Иран предоставляет свои объяснения по поводу возможной причины появления частей урана на этих объектах. В Иране не удается пока найти технических причин наличия частиц урана. Логично предположить, загрязнение, которое, вероятно, произвели иностранные элементы через диверсию или умышленное вредительство», – приводит ТАСС слова дипломата.

    В августе в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе.

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    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

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    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    13 сентября 2024, 19:18 • Новости дня
    МИД: Передача Португалией вертолетов Украине – враждебный шаг

    В МИД заявили, что передача Португалией вертолетов Украине углубляет кризис в отношениях между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия рассматривает передачу Португалией шести российских противопожарных вертолетов Украине как враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», – сказала Захарова, сообщает ТАСС.

    По ее словам, действия Португалии свидетельствуют о «практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности» и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях.

    Ранее власти Португалии объявили о завершении процесса передачи шести российских противопожарных вертолетов Украине.

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    13 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    За неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов в ДНР
    За неделю ВС России освободили восемь населенных пунктов в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние семь дней освободили восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Группировка «Южная» освободила Красногоровку и Григоровку в ДНР, а также поразила живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли свыше 4840 человек, девять боевых бронированных машин и 59 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 15 полевых складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку в ДНР и поразила формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины. В зоне ее ответственности за этот период ВСУ потеряли 3670 человек, два танка, 23 боевые бронированные машины, 42 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» освободила Водяное в ДНР, а также поразила живую силу и технику механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 820 человек, танк, 10 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Группировка «Днепр» поразила формирования двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, две боевые бронированные машины, две установки РСЗО MLRS и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России). В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 3620 человек, два танка, 13 боевых бронированных машин, четыре бронетранспортера. Уничтожены 47 орудий полевой артиллерии и РСЗО, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Север» продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, она освободила Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь. В этом регионе поражены районы сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, девяти бригад теробороны и бригады нацгвардии, сорваны попытки атак и ввода резервов противника.

    На Волчанском и Липцовском направлениях группировка поразила формирования мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней ВСУ потеряли до 3520 человек, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, две машины РСЗО и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ.

    В зоне СВО средства ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS, 30 французских управляемых авиабомб Hammer, 25 снарядов РСЗО HIMARS, 433 дрона самолетного типа, 237 из них уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских солдат.

    С начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31 501 дрон, 579 ЗРК, 18 130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 машины РСЗО, 14 563 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    13 сентября 2024, 08:12 • Новости дня
    Взрывы прогремели ночью в районе ж/д станции в Одессе, где находятся склады ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 13 сентября прозвучали взрывы со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). Здесь, по данным подполья, находятся несколько складов, где идет работа с военными грузами, а также расположены две большие секции с гаражами, где хранится военная техника, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали, что в Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошел взрыв.

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 10:35 • Новости дня
    Бывший британский дипломат: Идея поддержать Киев за счет активов России была неудачной

    Бывший британский дипломат Прауд: Идея поддержать Киев за счет замороженных активов России была неудачной

    Tекст: Константин Сергеев

    Конфликт на Украине затянется, а экономические проблемы страны усугубятся, если будет реализована идея G7 предоставлять Киеву кредиты за счет конфискованных доходов от замороженных российских активов. С таким заявлением выступил бывший британский дипломат Иэн Прауд в статье для американского портала Responsible Statecraft.

    «Похищение Западом российских активов для потребностей Киева ведет лишь к продлению войны и еще большему падению численности населения и экономики на Украине. Предложение кредитовать Украину за счет России чревато повторением ошибок, которые проложили дорогу к конфликту», – приводит Responsible Statecraft мнение Прауда.

    Прауд отмечает, что у России хватает ресурсов, рабочей силы и материальных средств, чтобы продолжать противостояние без внешней финансовой поддержки. У Киева, по его словам, этих ресурсов нет.

    На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине.

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    13 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    Кирби: США не меняли ограничения на применение Киевом американского оружия

    Вашингтон заявил, что не намерен разрешать Украине наносить удары по России американским оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    США не изменили свою позицию в отношении ограничений на использование Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», – заявил Кирби в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

    Заявление было сделано на фоне сообщений западных СМИ о том, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут принять решение о снятии запрета на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине изменит его суть и Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.

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    13 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, корректировавшую удары ВСУ по региону

    ФСБ задержала в городе Рубежное ЛНР гражданку Украины, которая корректировала удары ВСУ по региону

    Tекст: Константин Сергеев

    Гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике, задержали силовики, сообщили в УФСБ России по ЛНР.

    «Пресекли противоправную деятельность гражданки Украины, которая осуществляла сбор и передавала врагу сведения о ВС России. Она действовала инициативно, передавая противнику данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по российским войскам»,  приводит ТАСС сообщение УФСБ по ЛНР.

    В оперативном видео УФСБ по республике женщина сообщила, что во время СВО вместе с сожителем эвакуировалась из Рубежного в село Новоникольское. В паблике она написала, что видела передвижения военной техники российских войск, указала ее количество, расположение ПВО, приложила фото с запуска ракет.

    По словам злоумышленницы, сделала она это из тех побуждений, «чтобы вернулась назад Украина».

    Женщина задержана, против нее возбуждено дело о шпионаже.

    В 2022 году сообщалось о задержании в ЛНР пособника СБУ, который передавал данные о расположении российских войск.

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    13 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Служивший в «Киевской Руси» боец сообщил, что НАТО восемь лет готовило Украину к войне с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ Виталий, служивший в нацбате «Киевская Русь» и отбывающий наказание в колонии в России, рассказал, что НАТО и Евросоюз восемь лет «накачивали» Украину вооружением и идеологически готовили к войне с Россией.

    По его словам, с 2014 года на протяжении восьми лет НАТО и ЕС «накачивали» Украину оружием, все понимали, что «нас, украинцев готовят к конфликту, который в данный момент перерос в СВО», передает его слова ТАСС.

    Виталий добавил, что власти перенесли День Победы на 8 мая, закрыли русские школы, а в украинских говорили: все, что связано с Россией, – плохо. Украинские СМИ целенаправленно формировали негативный образ России.

    «С 2015-го по 2018 год все склады, оставшиеся (со времен) СССР, массово уничтожались и взрывались. В СМИ говорили, это диверсии России, (если) кто-то погиб – тоже связывали с Россией, шла зомбация. Полностью поколение прозомбировали, литература поменялась, даже география: озеро Байкал (теперь) относится к Китаю, Кубань, Курская, Ростовская области – к Украине», – отметил бывший боец ВСУ.

    В то же время, по его словам, Украина укрепляла линию обороны. По словам Виталия, бойцы ВСУ регулярно получали гуманитарную помощь Запада, на фронте всего хватало, у каждой бригады были кураторами по три-четыре города в Европе, соответственно, шло вооружение, внедорожники и новые танки.

    Он также отметил, что бойцов ВСУ нередко обучают иностранные инструкторы.

    Ранее украинский военнопленный Петро Еремеев заявил, что попал в украинскую армию, когда зашел в магазин с супругой и ребенком, где его насильно отправили на передовую, после чего он попал в Курскую область.

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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