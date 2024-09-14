Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

Российская армия создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

По его словам, на базу прибывают для восстановления военные, которые были очень долго на линии боевого соприкосновения.Также на базе проходит ротация, в комплексе происходит работа психологов с этим личным составом, происходит боевое слаживание, занятия, доукомплектация личного состава вооружением, передает РИА «Новости».

Комплекс тщательно замаскирован, и его найти дроном или спутником неовзможно, он находится на глубине около восьми метров. По словам «Волшебника», места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность и вентиляционные трубы замаскированы под складки местности.

В подземной базе есть все для отдыха и подготовки бойцов, в скором времени будет освящен православный храм.

Отмечается, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек от одной недели до трех месяцев.

Ранее российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы.