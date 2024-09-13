Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дугиной

Свидетели подтвердили причастность граждан Украины Вовк и Цыганенко к убийству российской журналистки Дугиной

Tекст: Константин Сергеев

«Представленные в суд материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия о причастности Н.П. Вовк к совершению инкриминируемого преступления» – приводит ТАСС выдержку из решения суда о заочном аресте Вовк.



Среди документов – собранные показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, данные по оперативно-разыскной деятельности.

В постановлении суда о заочном аресте Цыганенко также указано, что причастность его к преступлению подтвердили свидетели.

Вовк и Цыганенко заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Обвиняются злоумышленники в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти.

В четверг стало известно о службе Наталья Вовк в ВСУ.

В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на машине. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.