Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: План Трампа по урегулированию на Украине благоразумен

Tекст: Константин Сергеев

«Фактически план Трампа сводится к реанимации ранее обсуждавшихся Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, которые были целенаправленно сорваны Вашингтоном и Лондоном», – сообщил Шеремет РИА «Новости».



По словам Михаила Шеремета, стремление Трампа исправить «преступную и безумно агрессивную политику Джо Байдена, благоразумное и очень ответственное».

Вместе с тем, с 2022 года, как заметил депутат, «многое изменилось, масса террористических деяний Киева вынуждает Россию громить врага и требовать безоговорочной капитуляции».

Ранее в пятницу кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказал о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО.

В ходе дебатов с Харрис Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.