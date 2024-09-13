WSJ: Решение США по ударам вглубь России не решит проблем ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальные лица США обеспокоились по поводу того, что снятие ограничений окажется «краткосрочной полумерой» для более серьезных проблем, с которыми столкнулась Украина в ходе спецоперации, передает ТАСС.

По данным WSJ, конфликт кажется бесконечным и рискует обостриться, что опасно, учитывая наличие ядерного вооружения. Как заметил сотрудник аналитического центра Atlantic Council Рейчел Риццо, стратегия администрации США «очень похожа на рецепт еще одной бесконечной войны».

WSJ указывает, что США снизили ожидания относительно достижений Киева, но «не подталкивают Украину к проведению мирных переговоров».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.