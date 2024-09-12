  • Новость часаУкраина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу
    В США четырех человек обвинили в шпионаже в пользу России
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
    В Финляндии опроверли запуск с ее территории БПЛА для атак на Мурманск
    Познер рассказал о причинах отказа работать на Западе после начала СВО
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 23:30 • Новости дня

    Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

    Трамп отказался от новых дебатов с Харрис
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что новых дебатов с его соперницей от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис не будет.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что после состоявшихся дебатов «леворадикальный кандидат от демократов товарищ Камала Харрис» сразу же потребовала проведения новых, прередает ТАСС.

    «Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: «Я хочу повторного поединка». Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты», –заявил Трамп.

    Трамп раскритиковал Харрис за то, что она отказалась от дебатов на телеканале Fox «и отказалась выступать на NBC и CBS». По его словам, вице-президенту нужно «сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода».

    «Третьих дебатов не будет», – заявил Трамп.

    Харрис заявила, что необходимы еще одни дебаты: «Два вечера тому назад Дональд Трамп и я провели первые дебаты. Мы обязаны перед избирателями провести еще одни», – передает РИА «Новости».

    Напомним, первые дебаты Трамп провел против нынешнего американского лидера Джо Байдена в конце июня. Они прошли очень неудачно для Байдена, в результате в июле он вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании.

    Его место на выборах заняла Харрис. Их с Трампом дебаты состоялись на канале ABC, модераторы были настроены против Трампа. Дебаты не выявили явного лидера, но привели к повышению уровня поддержки Харрис среди избирателей.

    12 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге.

    Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в РПЦ опровергли сообщения о плохом самочувствии патриарха Кирилла.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Названа причина смерти Сванидзе

    Mash: По предварительной информации, Сванидзе умер от пневмонии

    Названа причина смерти Сванидзе
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тележурналист Николай Сванидзе, по предварительным данным, умер от пневмонии.

    Он умер в присутствии бригады скорой, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По его данным, медики прибыли к Сванидзе 11 сентября в 22.30 мск. Ранее журналист обращался к врачам с жалобами на высокую температуру и трудности с дыханием, но от госпитализации отказывался.

    При этом Telegram-канал Shot сообщает, что Сванидзе умер от сердечной недостаточности, с ним находилась его жена. В феврале 2023 года он попал в больницу с отеком легких.

    В то же время член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева сообщила «Газете.Ru», что Сванидзе очень долго и много болел, тележурналиста разбил инсульт, после которого он не восстановился.

    Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни.

    Коментарии (37)
    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    Коментарии (0)
    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

    Коментарии (69)
    12 сентября 2024, 14:00 • Новости дня
    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами

    Психолог Сухих объяснила, почему дети и подростки увлекаются квадробикой

    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. Проблемы могут возникать, если стирается грань между реальностью и воображаемой игровой ситуацией или поведение квадробера становится асоциальным, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

    Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В ней нет ничего странного и патологического, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.

    На сегодняшний день у детей и подростков наблюдается новый тренд – квадробика. Это нечто между субкультурой, хобби и фитнесом, когда человек надевает маску животного и перенимает его повадки. В том числе бывают случаи, когда квадробер настолько вживается в роль, что может укусить или поцарапать прохожего, имитируя повадки животных. К слову, сами сборы квадроберов проходят чаще всего на свежем воздухе, например, в парках.

    «Квадробику можно оценивать по-разному. С одной стороны, это социальное явление – подростковая субкультура, одна из многих. Субкультуры будут всегда, для многих подростков это часть поиска своей идентичности и способ социализации», – говорит Сухих.

    С другой стороны, квадробику можно оценивать как спортивное явление. Квадроберам нужно иметь хорошую физическую подготовку, сноровку, необходимо тренироваться, изучать специфическую технику движения, в данном случае движения животных – все это присуще спорту. Так, например, какое-то время назад и хоббихорсинг – вид спорта, при котором человек преодолевает различные препятствия «верхом на палке с головой лошади» – не воспринимался всерьез и долго числился среди странных развлечений.

    «Однажды на пикнике, на поляне, где мы были, я наблюдала за играющими детьми, они изображали животных. На них не было хвостов и масок, которые присущи квадроберам, но дети телом имитировали движения и повадки животных. Это действительно требует тренировок, изучения, как двигаются эти животные, размышлений, как это можно повторить, будучи человеком. И дети исполняли все действительно очень красиво: были пластичные, очень похожие на животных. Поэтому это справедливо может относиться к виду физической активности», – рассуждает психолог.

    В отечественной школе психологии есть концепция развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Игра появляется, проходит несколько этапов развития и после дошкольного возраста постепенно угасает (отходит на задний план), потому что приоритетными становятся другие виды деятельности, например, учебная или общение. Для дошкольника именно игровая деятельность является ведущей, в игре ребенок развивается и оттачивает многие навыки.

    «Выделяется несколько видов игры, которые последовательно сменяют друг друга. При этом ключевым критерием игровой деятельности, отличающим ее от других видов деятельности, является воображаемая ситуация, – отмечает Сухих. – Получается, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В этом смысле ничего асоциального и патологического в квадробике я не вижу. Игра остается с человеком на всю жизнь как способ развлечься, отвлечься, эмоционально разгрузиться».

    Другое дело, если стирается грань между реальностью и воображаемой ситуацией (которую в игре осознают даже младшие дошкольники). Или если из-за увлечения начинают страдать другие важные сферы жизни. Тут, конечно, нужно разбираться, что происходит с ребенком и как ему помочь. Но сам по себе квадробинг не будет этому причиной», – рассуждает психолог.

    Поведение, свойственное квадроберам, – рычание, хождение на четвереньках и копирование других повадок животных – как таковым асоциальным поведением не является, указывает собеседница. В этом и есть смысл квадробики. Однако кусать прохожих и мешать другим людям – это уже асоциальное поведение. «Естественно, оно вызывает негодование и раздражение окружающих так же, как когда подростки шумят, ругаются матом и громко слушают музыку на детской площадке», – объясняет Сухих.

    При столкновении с квадробером, который ведет себя асоциально, специалист рекомендует стараться соблюдать спокойствие и не отвечать агрессией, особенно физической. «Понятно, что укус от квадробера можно расценивать как нападение, но если это пятиклассница, играющая в собачку, то что с ребенком сделаешь? В такой ситуации лучше постараться остановить нападение и объяснить, что так себя вести нельзя. А если есть возможность добраться до взрослых, отвечающих за ребенка, то стоит поговорить с ними», – заключила психолог.

    Коментарии (42)
    12 сентября 2024, 02:58 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины, но Украина столько «не продержится», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что Лэмми «пообещал поддержку Украине в течение 100 лет». Во-первых, по словам Медведева, Лэмми «лжет». Во-вторых, «так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», передает РИА «Новости».

    «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.

    Коментарии (28)
    12 сентября 2024, 19:06 • Новости дня
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    Путин заявил, что культура должна существовать без «культуры отмены»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вмешательство в культуру и политика «отмены» в этой сфере недопустимы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы убеждены, что она (культура) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что ценностная политика Запада зачастую игнорирует и даже оскорбляет религии и традиции разных государств.

    «Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», – подчеркнул президент.

    В рамках своего выступления Путин также заявил, что российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России

    Reuters: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России

    СМИ: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские власти призвали местных автопроизводителей пересмотреть свои инвестиционные стратегии и отказаться от вложений в зарубежные проекты, особенно в Индии, Турции и России, пишет агентство Reuters.

    Министерство торговли КНР в ходе специального совещания предупредило китайских автопроизводителей об опасности инвестиций в автостроение за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает «Газета.Ru».

    Им рекомендовано отказаться от развития производства в Индии, Турции и России, а также ограничить свою деятельность в Европе и Таиланде исключительно сборкой готовых автомобилей.

    В марте экспорт из Китая в Россию машин и оборудования упал на 15%.

    Коментарии (32)
    12 сентября 2024, 07:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что «немало взрывов ночью слышали Киев и область». Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в Староконстантинове (Хмельницкая область), где находится аэродром вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (13)
    12 сентября 2024, 17:32 • Новости дня
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области схожие с концентрационными лагерями учреждения для местных жителей, не захотевших уезжать с территории, говорится в докладе МИД.

    В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. 

    О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.

    Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    @ Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Супруг блогера Елены Блиновской Алексей задержан силовиками в зоне спецоперации, сообщили в правоохранительных органах.

    «Блиновский задержан», – сообщил источник РИА «Новости».

    Напомним, муж «королевы марафонов», обвиняемой в неуплате налогов и задержанной, решил отправиться на СВО. Позже он был объявлен в розыск.

    Сама Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов.

    Коментарии (9)
    12 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом

    Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

    Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя, следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде.

    По данным следствия, куратором Александра Пермякова, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин, который в соцсети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, у которого выяснил, что в мае 2023 года его отец будет находиться в поселке Пионерский, передает РИА «Новости».

    Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову и приказал ему взорвать автомобиль Прилепина.

    Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков он получил от Журавкина 2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен, прибыл в Россию, арендовал жилье в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина, и продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.

    Ранее Пермяков признавался, что долгое время работал по заказу украинских спецслужб и рассказывал, как совершил теракт.

    Напомним, в мае 2023 года машину писателя подорвали на трассе в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2024, 00:37 • Новости дня
    Названа причина поджога вертолета школьниками на Ямале

    Неизвестные пообещали школьникам на Ямале денежное вознаграждение за поджог вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Ученики седьмого класса проникли на территорию аэропорта в Ноябрьске и подожгли вертолет, поскольку неизвестные обещали им за это денежное вознаграждение, сообщили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и правительство региона.

    Состоялось заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Однако глава региона начал заседание «с вопроса вне повестки», сообщается в Telegram правительства ЯНАО.

    «Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение», – заявил Артюхов.

    По его словам, школьниками «управляли извне», а в результате «их судьбы могут сложиться совсем по-другому». Он заявил, что «ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни». Однако, как указал глава региона, «такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям».

    Артюхов подчеркнул, что из-за случившегося возникли «вопросы по безопасности ключевых транспортных объектов». Он выразил уверенность, что с «собственником аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти».

    Как указал Артюхов, если на территорию аэропорта удалось проникнуть детям, «то что говорить о подготовленных взрослых». Он признал, что «несмотря на усилия, которые все предпринимают», остаются «слабые места».

    Артюхов велел провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, профилактика подобных случаев, уроки цифровой гигиены должны стать постоянной частью образовательного процесса.

    Напомним, вертолет принадлежал авиакомпании Utair, ущерб составил около 300 млн рублей. В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что сами подростки получили ожоги лица и рук.

    Коментарии (18)
    12 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), представившимся экс-президентом Украины Петром Порошенко, что у Варшавы на данном этапе нет желания защищать Украину.

    Он отметил, что если фронт начнет рушиться, все может измениться, однако на данный момент желание защищать Украину «нулевое», передает РИА «Новости».

    Сикорский уточнил, что сейчас обсуждается, необходимо ли Польше сбивать российские ракеты над воздушным пространством Украины. «И даже это на данном этапе весьма спорно. На этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», – пояснил глава Польского МИД.

    При этом Сикорский заявил о возможности обучения украинских солдат в Польше.

    «Мы надеемся, что сможем подготовить пару бригад для вас в этом или следующем году. Но польские солдаты внутри Украины – это невозможно», – сказал он.

    Между тем ранее Сикорский в интервью Financial Times заявил, что долг Польши – сбивать российские ракеты над Украиной.

    Коментарии (6)
    12 сентября 2024, 09:24 • Новости дня
    Умер журналист Николай Сванидзе
    Умер журналист Николай Сванидзе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет.

    «Николай Карлович скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского», – передает «Московский комсомолец».

    О том, что стало причиной смерти Сванидзе, неизвестно.

    Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузинской семье. В 1977 году он окончил исторический факультет МГУ. На российском телевидении работал с 1991 года, автор и ведущий множества исторических программ. С апреля 1996 года по ноябрь 2007-го – автор и ведущий программы «Зеркало» на канале «РТР» («Россия»). С 1996 года – зампредседателя, а с февраля 1997 по май 1998 года – председатель ВГТРК. С октября 2003 по апрель 2013 года – автор и ведущий цикла передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия».

    Коментарии (35)
    12 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Стало известно о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в ВСУ
    Стало известно о службе обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк в ВСУ
    @ НТВ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданка Украины Наталья Вовк, которая обвиняется в России в убийстве Дарьи Дугиной, проходила службу в вооруженных силах Украины, сообщается в судебных материалах.

    В документах указывается, что в связи со службой в ВСУ у Вовк есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации», передает ТАСС.

    Ей заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Суд принял решение о заочном аресте Вовк. Она объявлена в международный розыск.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

    Коментарии (6)
    Главное
    МВД объявило в розыск проникших в Курскую область журналистов CNN и Rai
    Оппозиция Сербии потребовала отставки Вулина за слова о реваншистах в Германии
    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»
    Российские студенты создали и передали военным подавители дронов «Гроза-броня»
    Столтенберга назначили главой Мюнхенской конференции по безопасности
    Финские первоклассники на экскурсии перешли границу с Россией
    Заслуженный учитель РФ назвал «злом» сайты с готовыми домашними заданиями

    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина станет ширмой для американских ударов по России

    США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием? Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............