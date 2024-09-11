Акции Trump Media упали в цене после дебатов Трампа и Харрис

Стоимость акций Trump Media&Technology Group снизилась на 17% после дебатов Трампа и Харрис

Котировки акций компании Trump Media Technology Group (TMTG) на предварительных торгах снизились на 17% после дебатов кандидатов в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и от Демократической партии Камалы Харрис, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его информации, причиной падения стоимости ценных бумаг стало повышение уровня поддержки Харрис среди избирателей. Этому также поспособствовало заявление певицы Тейлор Свифт о решении поддержать вице-президента Харрис на выборах в ноябре. «Дебаты в США достигли цели, предоставив решающее преимущество одному из кандидатов в чрезвычайно напряженной гонке», – считает специалист по стратегии на глобальных рынках датского инвестиционного банка Saxo Чару Чанана. По ее оценке, поддержка со стороны Свифт помогла Харрис привлечь больше женщин и молодежи.

Агентство напоминает, что Трамп остается крупнейшим акционером TMTG, которая владеет соцсетью Truth Social. Доходы компании в прошлом году составили 4,1 млн долларов. Теледебаты Трампа и Харрис состоялись в Филадельфии (штат Пенсильвания) 10 сентября. Они были организованы телеканалом ABC News.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Харрис.

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