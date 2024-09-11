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    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    12 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    14 комментариев
    11 сентября 2024, 12:43 • Новости дня

    Песков: Трамп и Харрис должны оставить имя Путина в покое

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидатам в президенты США следует оставить в покое имя президента России Владимира Путина, которое используют как инструмент во внутриполитической борьбе, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе США. Нам это весьма не нравится, мы все-таки надеемся, что они оставят в покое имя нашего президента», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, в ходе дебатов Харрис заявила о передаче президенту Украины Владимиру Зеленскому данных разведки США перед началом СВО. Трамп выразил мнение, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



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    10 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Под санкции США попали торговые корабли России

    В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США расширили санкции против России. В обновленный санкционный список включены девять кораблей под российским флагом и один гражданин России.

    В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.

    Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.


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    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

    Коментарии (25)
    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

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    10 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с АНО «Россия – страна возможностей» организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное».

    «Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», – следует из перечня поручений главы государства, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    О результатах исполнения поручения предписано сообщить президенту до 1 сентября 2025 года, далее – докладывать один раз в год.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек из всех регионов РФ. В финал конкурса, который проходил с 5 по 8 июля этого года, вышли 300 семейных команд из 83 субъектов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Более 30 семей-победителей получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все семьи-финалисты получили путевки в семейные путешествия.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

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    11 сентября 2024, 07:06 • Новости дня
    Трамп назвал США «нацией в упадке»

    Трамп на дебатах с Харрис назвал США «нацией в упадке»

    Трамп назвал США «нацией в упадке»
    @ DEMETRIUS FREEMAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на дебатах с Камалой Харрис спросил демократов, почему они не реализовали свои планы в течение прошедших трех с половиной лет и превратили США в «нацию в упадке».

    «Мы – нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    По его словам, ни у кого в мире нет понимания, что произошло, так же, как и у нынешнего руководства США. Трамп выразил опасение, что конфликты, которые разожгли американские демократы, выльются в третью мировую войну, «подобной которой никогда раньше не было». Он считает, что американцы не должны приносить свою страну в жертву из-за «дурного политического руководства».

    Ранее Трамп заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    11 сентября 2024, 04:18 • Новости дня
    Трамп и Харрис начали дебаты

    Начался первый раунд дебатов Трампа и Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

    Трамп и Харрис почти одновременно вышли к своим трибунам. Кандидаты обменялись приветствиями и приступили к дебатам, передает РИА «Новости».

    Дебаты, организованные телекомпанией ABC, пройдут 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания).

    Ранее сообщалось, что Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.

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    10 сентября 2024, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал героями моряков на СВО
    Путин назвал героями моряков на СВО
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия участвующих в специальной военной операции моряков, которые «наносят сокрушительные удары по противнику».

    «Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины. Сегодня в ходе специальной военной операции они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам командно-штабных учений «Океан-2024».

    «Они настоящие герои», – уверен Путин.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области.

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    10 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.

    «Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – передает ТАСС слова российского лидера.

    По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей, в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    11 сентября 2024, 01:17 • Новости дня
    Times: США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели

    Tекст: Вера Басилая

    США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели, членам американской администрации, нужно убедить в принятии решения президента Джо Байдена, сообщили источники в британском правительстве газеты Times.

    Источники издания считают, что позиция США по ударам вглубь России американским оружием может измениться до встречи лидеров в Генасамблее ООН в Нью-Йорке. При этом, один из собеседников газеты предположил, что ряд членов администрации Белого дома уже изменили свое мнение и теперь им предстоит убедить Байдена снять запрет, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что в Киеве ждут разрешения Вашингтона по связанным с наведениям на цель техническим вопросам. Великобритания и Франция уже поддержали удары дальнобойными ракетами по целям вглубь России.

    Ранее Байден заявил о работе над отменой запрета на удары американским оружием вглубь России.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Байден и Стармер решили обсудить удары ВСУ дальнобойным оружием по России

    Блинкен: Байден и Стармер в пятницу обсудят удары ВСУ дальнобойным оружием по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Как сообщил Блинкен на пресс-конференции, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, необходимо послушать представителей Украины и убедиться в том, что у США есть собственная оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров и как мы можем поддержать их, передает РИА «Новости».

    Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения. «Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу», – отметил он.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом России придется создать «санитарный кордон» на всю глубину Украины, до Польши.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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