Песков: Трамп и Харрис должны оставить имя Путина в покое

Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»

Tекст: Валерия Городецкая

Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.



Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.



