Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Песков: Трамп и Харрис должны оставить имя Путина в покое
Кандидатам в президенты США следует оставить в покое имя президента России Владимира Путина, которое используют как инструмент во внутриполитической борьбе, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе США. Нам это весьма не нравится, мы все-таки надеемся, что они оставят в покое имя нашего президента», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, в ходе дебатов Харрис заявила о передаче президенту Украины Владимиру Зеленскому данных разведки США перед началом СВО. Трамп выразил мнение, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».