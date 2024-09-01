Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Обвиняемый в покушении на Собчак и Симоньян дал признательные показания и назвал сообщников
Обвиняемый в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак и главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, следует из материалов уголовного дела.
Несовершеннолетний обвиняемый дал показания, изобличающие других фигурантов дела. Он также заявил о желании оказать содействие следствию и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.
Следственный комитет ранее завершил расследование дела в отношении членов террористической организации «Параграф-88», которые готовили покушение на Симоньян и Собчак по заданию СБУ.