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    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    21 комментарий
    6 августа 2024, 20:28 • Новости дня

    Глава Севастополя уволил своего заместителя Горлова

    Развожаев: И.о. замгубернатора Севастополя Горлов уволен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова уволили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, он отметил, что коррупция недопустима.

    И.о. замгубернатора Горлов уволен, заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он посетовал, что «есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание». Никаких других подробностей градоначальник не привел.

    По данным на сайте правительства Севастополя, Горлов курировал ЖКХ и природопользование.

    6 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России

    «VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне проблем с работой YouTube российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, самым скачиваемым приложением стало «VK видео», свидетельствуют данные магазинов Google Play и AppStore.

    В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.

    Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.

    Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

    Коментарии (2)
    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

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    6 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие предпринимают попытки выбраться из окружения в восточной части Нью-Йорка (Новгородское) на Горловском направлении, но несут серьезные потери.

    При попытке покинуть окружение солдаты ВСУ попадают под шквальный огонь и гибнут в больших количествах, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе, который стал результатом удара российской авиации по позициям ВСУ. Взрыв сопровождался образованием крупного грибообразного облака, что вызвало ассоциации с ядерным взрывом.

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    5 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает портал Ynetnews.

    Горбенко не квалифицировалась в финал, она заняла девятое место в результате полуфинальных заплывов. Австралийка Элла Рэмзи снялась с финального заплыва из-за болезни, а Горбенко была первой запасной, передает ТАСС.

    Израильская спортсменка направлялась на ужин МОК, когда узнала о том, что должна выйти на старт. Перед этим она спросила, необходимо ли ей оставить свою экипировку в комнате ожидания на арене, но старшие должностные лица делегации посчитали, что ее участие не понадобится.

    Как следствие, в финальном заплыве участие приняли семь спортсменок, золото завоевала канадка Саммер Макинтош.

    Горбенко является серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

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    6 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Попытки прорыва ВСУ были зафиксированы в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    «Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», – добавил он.

    В марте за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    6 августа 2024, 04:50 • Новости дня
    К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
    К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
    @ Алексей Ерешко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставках сухпайков в Российскую армию, в котором фигурируют бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний, сообщили в правоохранительных органах.

    Арестовано имущество, находившееся в банковских ячейках одного из фигурантов дела по факту присвоения имущества в особо крупном размере, рассказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее ФСБ задержала Булгакова, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

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    5 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
    Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран принял решение атаковать Израиль и передал соответствующее сообщение через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, сообщает газета The Jerusalem Post.

    Согласно информации издания, Сийярто связался с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и пояснил, что получил эту информацию в разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает ТАСС.

    «Иран уведомил нас о своих намерениях атаковать Израиль», – заявил в этом контексте Кац.

    В МИД Ирана ранее заявили, что власти страны не заинтересованы в эскалации конфликта в регионе, но считают необходимым ответить на убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    6 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем, утверждает военный корреспондент Юрий Котенок.

    «На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.

    Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».

    Коментарии (11)
    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

    Коментарии (7)
    6 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

    Галкин назвал выдумками сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что Алла Пугачева до конца этого года планирует выступить в России, не соответствует действительности, заявил супруг певицы Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Пугачева намерена дать большой сольный концерт в России, Галкин сказал: «Выдумки от начала до конца».

    Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачевой выступить в России и попытаться повлиять на то, чтобы с ее супруга сняли статус иноагента, передает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева заявила, что вооруженные конфликты не позволяют ей выступать на сцене.

    Коментарии (25)
    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

    Коментарии (10)
    6 августа 2024, 02:11 • Новости дня
    Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали
    Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд отправил под арест еще троих участников драки в Феодосии, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

    В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

    Они, как и шесть предыдущих арестованных, будут находиться под стражей до 29 сентября включительно.

    Ранее Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу.

    В СК сообщили, что всем участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.

    Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.

    Коментарии (10)
    5 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Эдварду Билу не стали ампутировать левую ногу

    Врачам удалось сохранить левую ногу Эдварду Билу

    Эдварду Билу не стали ампутировать левую ногу
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) врачи сохранили левую ногу, которую он ранее сломал после падения с самоката.

    Как сообщили в Telegram-канале блогера, Эдварду сохранили его левую ногу. «За это боролись долго и упорно!» – говорится в сообщении, пишут «Известия».

    Отмечается, что инфекция ушла не полностью, просто осталась в меньших количествах. Блогеру предстоит долгое восстановление и лечение.

    В сообщении подчеркивается, что подобные травмы затягиваются в течение полугода. Автор уточнил, что ногу Эдварда разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблему, которая могла привести к ампутации.

    Ранее адвокат Била Хамзата Шаро сообщил, что врачи примут решение об ампутации ноги блогеру в течение суток.

    Напомним, суд назначил блогеру 14 суток ареста за драку в центре Москвы, которую он начал в форме полицейского. При этом в мае Эдвард Бил сломал ногу при падении с самоката, после чего у него в месте перелома началось нагноение.

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

    Коментарии (13)
    6 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях

    Шойгу: Запад хочет добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться

    Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад и киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться, но Москва будет смотреть только на конкретные действия, а не просто доверять словам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», – передает его слова ТАСС.

    Доверять их словам Россия не намерена, Москва будет полагаться только на конкретные действия.

    Секретарь Совбеза добавил, что Украина за неполные два месяца, по данным Минобороны, потеряла более 115 тыс. военных. Этих потерь можно было избежать, если бы были выполнены требования, которые изложил президент России Владимир Путин.

    «Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед», – указал Шойгу. Он напомнил, что за два месяца ВС России освободили 420 квадратных километров.

    Также, по данным с МО, с 14 июня ВСУ потеряли около 3 тыс. единиц бронетехники, а автомобильной – более 3 тысяч.

    Секретарь СБ добавил, что Киев никак не реагировал на предложения, озвученные Путиным в июне. О таких форматах, как Женевская конференция по Украине или мирная формула, говорить не приходится, поскольку переговоры проходят без главного переговорщика.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что до мирных переговоров по Украине осталось два шага.

    Коментарии (9)
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      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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