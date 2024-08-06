При взрыве в доме в Москве погиб человек

Хлопок не повредил конструкции жилого дома, сообщили в столичном ГУ МЧС. Незначительно повреждено остекление в комнате, добавили в ведомстве.

«В результате ЧП один человек погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стал суицид», – рассказал источник ТАСС .

Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

@ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова

Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.