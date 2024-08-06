Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
При взрыве в доме в Москве погиб человек
В результате взрыва в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве погиб один человек, сообщили в оперативных службах.
«В результате ЧП один человек погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стал суицид», – рассказал источник ТАСС.
По информации МВД, других пострадавших нет.
Хлопок не повредил конструкции жилого дома, сообщили в столичном ГУ МЧС. Незначительно повреждено остекление в комнате, добавили в ведомстве.
Напомним, во вторник в жилом доме на западе Москвы произошел взрыв.