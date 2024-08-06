Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.0 комментариев
В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв
В квартире на втором этаже жилого дома на улице Артамонова на западе столицы раздался взрыв, есть пострадавший.
Произошел хлопок неизвестного предмета, в результате пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
На месте инцидента работают экстренные службы. Причина происшествия выясняется.
На прошлой неделе в результате взрыва в Нижнем Тагиле обрушилась часть жилой пятиэтажки. В результате погибли десять человек.