Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Президент Грузии удивилась, что США приостановили финансовую помощь армии
Реакция США на действия правящей грузинской партии «Грузинская мечта» была ожидаема, но непонятно их решение о прекращении финансирования грузинской армии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она назвала ожидаемым реакцию США, добавив, что Грузии «все остальное надо принять и исправить». При этом Зурабишвили отметила, что не понимает ограничение бюджета для армии и ограничение финансирование лаборатории Лугара, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти США решили приостановить программу оказания помощи Тбилиси в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах.