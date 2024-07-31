Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
В США объявили о приостановке программы оказания помощи Грузии
Власти США решили приостановить программу оказания помощи Тбилиси в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он уточнил, что США приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 млн долларов, которая напрямую была направлена на поддержку правительства Грузии, передает ТАСС.
Ранее лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.