Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО

Политолог Данилин рассказал об итогах работы Совфеда и Госдумы в весеннюю сессию

Tекст: Олег Исайченко

«Экономическое развитие страны, социальные вопросы, поддержка бойцов СВО и их семей – это приоритетные направления работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии, которые определил Владимир Путин. При этом парламентарии и в весеннюю сессию работали весьма успешно», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Особое внимание президент уделяет взаимодействию с парламентом по вопросам обеспечения обороноспособности страны. Для главы государства являются первоочередными вопросы, связанные с социальным обеспечением и поддержкой военнослужащих. Например, на сегодняшней встрече президент поддержал идею о том, чтобы участники СВО проходили реабилитацию в санаториях совместно с их женами, потому что жены – лучшие психологи», – напомнил аналитик.

«Отдельно отмечу, что напрямую от обеих палат зависит и реализация нацпроектов, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию. Госдума и Совфед законодательно обеспечивают их реализацию. Также в весенней сессии значительная часть времени была отведена и работе над важнейшими налоговыми законопроектами», – добавил собеседник.



Эксперт также напомнил о рейтинге полезности депутатов Госдумы. «Он показывает, что депутаты многое сделали для обеспечения безопасности граждан, в том числе в цифровой сфере. Нельзя забывать, что Госдума в эту сессию проголосовала за новый состав правительства, а парламентарии ведут все более активную работу с гражданами в регионах», – добавил он.

«Таким образом, если суммировать все направления деятельности парламентариев, мы видим, что решение задач обороноспособности страны для победы в СВО, развития экономики, укрепления социальной сферы зависит в том числе от эффективной работы Госдумы и Совфеда», – заключил Данилин.



В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. «Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Госдумы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная, большая работа. 331 закон», – сказал Путин.



Одним из важнейших направлений работы парламентариев стала разработка мер поддержки семей с детьми. «Это коснулось 4 млн семей, где воспитываются 10 млн детей. Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей», – ответила Матвиенко.

Также в приоритете была реализация вопросов, связанных с президентским посланием Федеральному собранию. «Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем все для достижения целей национального развития. На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54% выполнены», – добавил Володин.

«Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – отметил Путин.