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    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    25 комментариев
    5 августа 2024, 21:03 • Новости дня

    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО

    Политолог Данилин рассказал об итогах работы Совфеда и Госдумы в весеннюю сессию

    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Госдума и Совфед в весеннюю сессию приняли важные законы в интересах развития экономики и обороноспособности страны. В осеннюю сессию им предстоит законодательно обеспечить реализацию обозначенных в послании президента Владимира Путина нацпроектов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава государства провел встречу со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

    «Экономическое развитие страны, социальные вопросы, поддержка бойцов СВО и их семей – это приоритетные направления работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии, которые определил Владимир Путин. При этом парламентарии и в весеннюю сессию работали весьма успешно», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Особое внимание президент уделяет взаимодействию с парламентом по вопросам обеспечения обороноспособности страны. Для главы государства являются первоочередными вопросы, связанные с социальным обеспечением и поддержкой военнослужащих. Например, на сегодняшней встрече президент поддержал идею о том, чтобы участники СВО проходили реабилитацию в санаториях совместно с их женами, потому что жены – лучшие психологи», – напомнил аналитик.

    «Отдельно отмечу, что напрямую от обеих палат зависит и реализация нацпроектов, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию. Госдума и Совфед законодательно обеспечивают их реализацию. Также в весенней сессии значительная часть времени была отведена и работе над важнейшими налоговыми законопроектами», – добавил собеседник.

    Эксперт также напомнил о рейтинге полезности депутатов Госдумы. «Он показывает, что депутаты многое сделали для обеспечения безопасности граждан, в том числе в цифровой сфере. Нельзя забывать, что Госдума в эту сессию проголосовала за новый состав правительства, а парламентарии ведут все более активную работу с гражданами в регионах», – добавил он.

    «Таким образом, если суммировать все направления деятельности парламентариев, мы видим, что решение задач обороноспособности страны для победы в СВО, развития экономики, укрепления социальной сферы зависит в том числе от эффективной работы Госдумы и Совфеда», – заключил Данилин.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. «Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Госдумы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная, большая работа. 331 закон», – сказал Путин.

    Одним из важнейших направлений работы парламентариев стала разработка мер поддержки семей с детьми. «Это коснулось 4 млн семей, где воспитываются 10 млн детей. Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей», – ответила Матвиенко.

    Также в приоритете была реализация вопросов, связанных с президентским посланием Федеральному собранию. «Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем все для достижения целей национального развития. На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54% выполнены», – добавил Володин.

    «Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – отметил Путин.

    5 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.

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    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


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    5 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией

    Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией

    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, куда они будут прилетать с базы НАТО, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».

    Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.

    Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    4 августа 2024, 23:36 • Новости дня
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16

    «ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, сообщили военкоры.

    Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

    Коментарии (7)
    5 августа 2024, 12:07 • Новости дня
    Подразделения нескольких бригад ВСУ оказались в окружении на Покровском направлении
    Подразделения нескольких бригад ВСУ оказались в окружении на Покровском направлении
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в воскресенье Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда части трех бригад, которые сразу же попали в окружение.

    Он добавил, что ВСУ пытаются исправить положение на этом участке фронта при помощи беспилотников, которые с успехом подавляют российские системы РЭБ.

    Ранее источник сообщал, что часть группировки ВСУ под селом Желанное на Покровском направлении попала в клещи.

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    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

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    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    5 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жены участников специальной военной операции являются лучшими психологами, заявил президент России Владимир Путин.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала ему о просьбах находящихся в реабилитационных центрах бойцах СВО, попросивших предусмотреть возможность отдыха с женами в качестве психологической помощи, передает РИА «Новости».

    «Самые лучшие специалисты», – ответил глава государства, имея в виду жен, которые могут помогать военнослужащим в ходе реабилитации.

    Ранее Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года.

    Коментарии (3)
    5 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Россия решает новые задачи достойно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    «В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания поблагодарил Володина и Матвиенко за слаженную и плодотворную работу парламента.

    Коментарии (10)
    5 августа 2024, 00:31 • Новости дня
    Взрывы произошли в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Отмечается, что серия взрывов произошла на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

    Коментарии (0)
    5 августа 2024, 02:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях Украины

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прогремела в Киевской и Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики пишет о взрывах в Киевской и Винницкой областях, передает РИА «Новости».

    Ранее в Киевской, Винницкой, Черкасской областях, а также в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

    До этого украинские СМИ сообщали о новом взрыве в пригороде Харькова и в самом городе.

    Коментарии (0)
    4 августа 2024, 23:01 • Новости дня
    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

    Согласно данным ресурса, сначала сигнал тревоги был объявлен в Сумской области, затем ракетная опасность зазвучала в Полтавской и Днепропетровской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Полтавской областях Украины.

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    5 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    Подполье: По аэродрому для F-16 в Николаевской области нанесен удар

    В подполье сообщили об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Удар по аэродрому, предназначенному для истребителей F-16, был нанесен в Николаевской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его информации, атакован военный аэродром Мартыновка, расположенный в Вознесенске, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после двух точных попаданий по цели до сих пор наблюдаются периодические вторичные детонации. Слышны слабые взрывы с использованием боеприпасов меньшего калибра.

    По данным источников, Мартыновку подготовили в качестве аэродрома для F-16, где находятся ракеты для истребителей и летный состав.

    Ранее в Ростехе заявили, что полученные ВСУ F-16 будут уничтожены, как и вся западная техника.

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    5 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

    Координаты ВСУ были переданы на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М, оснащенным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой, которая пробивает бетонные укрытия, а также ПТРК «Корнет», передает РИА «Новости».

    По словам, наводчика-оператора БМП-2М с позывным «Утюг», в «машине» стоит тепловизор, что позволяет в пределах 5 км наблюдать за целью и видеть все передвижения противника.

    Ранее ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области.

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