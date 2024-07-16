Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.22 комментария
Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы стал важной частью жизни парламентариев
Депутат Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы позволяет парламентариям улучшить свою работу
Рейтинговые системы оценки деятельности парламентариев далеко не идеальны. Однако они позволяют законодателям получить важную обратную связь и сделать выводы о своей работе. Замечательно, что в России имеется качественная метрика для анализа работы народных избранников, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России был опубликован коэффициент полезности депутатов.
«Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы (КПДГД) хорошо знаком российским парламентариям. По общему признанию, данный рейтинг является главной публичной оценкой деятельности народных избранников. От иных аналогов он отличается ясной и прозрачной методологией, а также регулярностью обновления данных», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Более того, КПДГД позволяет депутатам увеличить эффективность собственной работы. Я лично знаком с некоторыми людьми, которые не были удовлетворены низкой позицией в общем списке. Посмотрев, чего именно им не хватает по сравнению с другими коллегами, они внесли в свою деятельность коррективы, что позволило им подняться вплоть до первой двадцатки», – отметил он.
«Конечно, любой рейтинг не лишен проблем. Оценивать работу парламентариев достаточно сложно. Некоторые верно подмечают, что непубличные депутаты, редко появляющиеся на телевидении, заведомо находятся в проигрышной ситуации. Однако это не означает их низкую эффективность», – подчеркнул собеседник.
«Полную работу того или иного парламентария можно увидеть лишь по внутренней документации партии. Замечу, что многие начинания законодателей остаются вне публичного поля. Тем не менее, поспорить с тем, что первое место Александр Хинштейн занимает по праву, не получится. Он действительно является выдающимся депутатом», – уточнил он.
«Не скрою, что своей 27 строчкой в списке я также более чем удовлетворен. Это хорошая позиция. Напомню, что всего в Государственную Думу входит больше 400 законодателей. Однако, как говорится, нет предела совершенству. Буду продолжать свою деятельность, стремясь к еще большим успехам», – резюмирует Матвейчев.
Ранее был опубликован коэффициент полезности депутатов Государственной Думы. Полный текст документа опубликован на сайте «Депутат Клуб». Исследование, посвященное оценке эффективности работы парламентариев, проводилось с апреля по июль 2024 года. Его авторами выступили политолог Алексей Мартынов и директор «Центра политического анализа» Павел Данилин.
Лидерами рейтинга стали главы комитетов по информационной политике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов. В первую десятку также вошли Андрей Макаров, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Василий Пискарев, Артем Метелев и Владимир Гутенев.
Авторы исследования отмечают, что работа Госдумы в данный период велась особенно активно, что было связано с началом нового большого политического цикла. В качестве наиболее важных достижений парламента с мая по июль называются своевременное утверждение нового правительства РФ, принятие налоговых инициатив по изменению НДФЛ, а также закона о возобновлении индексации страховой пенсии работающим гражданам.
Рейтинг составляется с учетом четырех показателей: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, а также экспертный индекс работы в регионе. В топ-50 самых эффективных парламентариев вошли 36 представителей «Единой России», по пять человек от ЛДПР и «Справедливой России», а также по два от «Новых людей» и КПРФ.