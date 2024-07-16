Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы стал важной частью жизни парламентариев

Депутат Матвейчев: Рейтинг полезности депутатов Госдумы позволяет парламентариям улучшить свою работу

Tекст: Олег Исайченко

«Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы (КПДГД) хорошо знаком российским парламентариям. По общему признанию, данный рейтинг является главной публичной оценкой деятельности народных избранников. От иных аналогов он отличается ясной и прозрачной методологией, а также регулярностью обновления данных», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Более того, КПДГД позволяет депутатам увеличить эффективность собственной работы. Я лично знаком с некоторыми людьми, которые не были удовлетворены низкой позицией в общем списке. Посмотрев, чего именно им не хватает по сравнению с другими коллегами, они внесли в свою деятельность коррективы, что позволило им подняться вплоть до первой двадцатки», – отметил он.

«Конечно, любой рейтинг не лишен проблем. Оценивать работу парламентариев достаточно сложно. Некоторые верно подмечают, что непубличные депутаты, редко появляющиеся на телевидении, заведомо находятся в проигрышной ситуации. Однако это не означает их низкую эффективность», – подчеркнул собеседник.

«Полную работу того или иного парламентария можно увидеть лишь по внутренней документации партии. Замечу, что многие начинания законодателей остаются вне публичного поля. Тем не менее, поспорить с тем, что первое место Александр Хинштейн занимает по праву, не получится. Он действительно является выдающимся депутатом», – уточнил он.

«Не скрою, что своей 27 строчкой в списке я также более чем удовлетворен. Это хорошая позиция. Напомню, что всего в Государственную Думу входит больше 400 законодателей. Однако, как говорится, нет предела совершенству. Буду продолжать свою деятельность, стремясь к еще большим успехам», – резюмирует Матвейчев.

Ранее был опубликован коэффициент полезности депутатов Государственной Думы. Полный текст документа опубликован на сайте «Депутат Клуб». Исследование, посвященное оценке эффективности работы парламентариев, проводилось с апреля по июль 2024 года. Его авторами выступили политолог Алексей Мартынов и директор «Центра политического анализа» Павел Данилин.

Лидерами рейтинга стали главы комитетов по информационной политике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов. В первую десятку также вошли Андрей Макаров, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Василий Пискарев, Артем Метелев и Владимир Гутенев.

Авторы исследования отмечают, что работа Госдумы в данный период велась особенно активно, что было связано с началом нового большого политического цикла. В качестве наиболее важных достижений парламента с мая по июль называются своевременное утверждение нового правительства РФ, принятие налоговых инициатив по изменению НДФЛ, а также закона о возобновлении индексации страховой пенсии работающим гражданам.

Рейтинг составляется с учетом четырех показателей: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, а также экспертный индекс работы в регионе. В топ-50 самых эффективных парламентариев вошли 36 представителей «Единой России», по пять человек от ЛДПР и «Справедливой России», а также по два от «Новых людей» и КПРФ.