Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста
Волынский областной военкомат на Украине обвинил спецслужбы России в организации митинга местных жителей, потребовавших отпустить мобилизованных мужчин, сообщило украинское издание «Страна».
Как сообщило издание, волынский ТЦК обвинил спецслужбы России в организации митинга под зданием военкомата в Ковеле, передает РИА «Новости».
В военкомате подтвердили, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт, в организации которого военкомат обвинил российские спецслужбы.
Ранее сообщилось, что у ТЦК в Ковеле произошел митинг, в ходе которого участники потребовали отпустить горожан.