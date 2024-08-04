Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило издание, волынский ТЦК обвинил спецслужбы России в организации митинга под зданием военкомата в Ковеле, передает РИА «Новости».

В военкомате подтвердили, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт, в организации которого военкомат обвинил российские спецслужбы.

Ранее сообщилось, что у ТЦК в Ковеле произошел митинг, в ходе которого участники потребовали отпустить горожан.