Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
ПВО за ночь сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает ТАСС.
Напомним, в субботу за день над Белгородской областью было сбито семь беспилотников.