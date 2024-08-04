ПВО за ночь сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников

Tекст: Валерия Городецкая

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.