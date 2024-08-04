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    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 09:13 • Новости дня

    ПВО за ночь сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в ведомстве, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу за день над Белгородской областью было сбито семь беспилотников.

    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

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    3 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.

    Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

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    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

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    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

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    3 августа 2024, 16:38 • Новости дня
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»

    Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

    Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.

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    3 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России прорвали укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, российские войска продолжают наступать, а украинцам не хватает людей и техники, чтобы сдержать продвижение ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что после падения Красноармейска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта.

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    3 августа 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска

    Алаудинов: Почти половина района высотных домов в Волчанске взята под контроль ВС России

    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанске, заняли уже практически его половину, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, в Волчанске продолжаются бои, в ходе которых более половины участка в центре города, застроенной высотными домами, перешла под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заявил, что «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями.

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.

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    3 августа 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения группировки «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ около Зарожного, Приколотного, Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.

    Были отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, передает Telegram-канал Минобороны.

    Противник потерял до 200 солдат, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в ЛНР и ДНР.

    Украинские ВС потеряли до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley и десять автомобилей.

    Ранее сообщалось, что ВС России взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области.

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    3 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    iDNES: балканские страны не спешат продавать Чехии снаряды для Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые балканские страны не хотят продавать Чехии боеприпасы из-за ситуации на Украине, сообщает чешское издание iDNES.

    Отмечается, что отказ связан с тем, что боеприпасы могут быть отправлены ВСУ. Это следует из заявлений спецслужб, которые работают с рядом балканских стран, передает РИА «Новости».

    В Чехии подвергли критике инициативу по закупке вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний.

    Глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с замечаниями о непрозрачности процессов закупок.


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    3 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

    Рогов сообщил, что в Запорожской области силы России взяли два опорных пункта ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении, вблизи Малой Токмачки, который расположен всего в нескольких километрах от одного из ключевых узлов украинской обороны – Орехова.

    Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    «На ореховском направлении запорожского фронта были взяты два опорных пункта ВСУ в районе Малой Токмачки», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что продвижение российских сил на этом участке линии соприкосновения осложняется тем, что местность сильно заминирована.

    Ранее сообщалось, ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области.


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    4 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики выразил желание отправиться в зону СВО

    Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области, а также в атаке на военный аэродром Дягилево, выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что Сидики «раскаялся» в своих преступлениях и выразил готовность «искупить вину кровью». Он заявил, что хотел бы отправиться служить в российской армии в зоне СВО, передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Также он признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании. Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе.

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    3 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 1,1 тыс. человек в зонах группировок «Центр и «Юг»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения группировки «Южной» нанесли удар по нескольким десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР.

    Поражения живой силе и технике нанесены 23-й, 24-й, 72-й бригадам, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Отражены две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны.

    Украинские силы потеряли 710 военнослужащих, военную технику, среди которой 105-мм орудие L-119 производства Британии и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удар по силам ВСУ нанесен в районах населенных пунктов в ДНР. Потери противника в этом направлении составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты противотанковая пушка «Рапира» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

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    3 августа 2024, 22:15 • Новости дня
    За день над Белгородской областью сбито шесть беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Шестой за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Как следует из сообщений ведомства в Telegram, утром были сбиты два БПЛА. Еще два уничтожили около 12.30 и 15.00 мск соответственно. Пятый украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью около 19.00 мск. Около 20.00 мск киевский режим предпринял шестую попытку устроить террористическую атаку c применением БПЛА.

    Напомним, в ночь на субботу средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами.

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    3 августа 2024, 23:17 • Новости дня
    ПВО сбила седьмой беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался устроить террористическую атаку на Белгородскую область, используя беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Украинский беспилотник был сбит силами ПВО около 21.30 мск, сообщило в Telegram ведомство.

    Вечером в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что беспилотники атаковали село Муром Шебекинского городского округа, а также село Петровка Белгородского района. Повреждены частный дом и остекление в одной из квартир многоквартирного дома.

    Напомним, ранее сообщалось, что за день над Белгородской областью было сбито шесть беспилотников.

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    4 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    В Чугуеве на Украине уничтожили склад с техникой ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами был уничтожен склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, четыре прилета было около 23.00 в городе Чугуев, на аэродроме был поражен склад с боеприпасами и техникой, также была уничтожена большая группа военных ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лебедев, прилеты по Чугуеву были слышны и в Харькове.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ.

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