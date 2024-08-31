ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области

Сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Кроме того продолжаются разведывательно-поисковые действия по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, отчитались в Минобороны.

Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение выявленным за сутки скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения около Апанасовки, Борков, Бяхово, Вишневки, Краснооктябрьского, Кругленького, Любимовки, Мартыновки, Новоивановки, Новой Сорочины, Плехово, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Свердликово и Снагости.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны рядом с Белопольем, Глуховым, Кияницей, Ободами, Свессой, Сосновкой, Сумами, Шалимовкой, Шалыгино и Эсманью, перечислили в Минобороны.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 бронемашины, три арторудия, три миномета, станция РЭБ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,2 тыс. военнослужащих, 76 танков, 36 машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 бронемашину, 242 автомобиля, 56 арторудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.