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Ростех: Завод «Исеть» при экс-владельцах не исполнил более 140 договоров ГОЗ
Ростех: Завод «Исеть» при экс-владельцах не исполнил более 140 договоров гособоронзаказа
Уральский завод электрических соединителей «Исеть» не исполнил более 140 договоров в сфере гособоронзаказа при бывших владельцах. Ростех намерен защищать интересы оборонной сферы в суде, сообщили в госкорпорации.
Как говорится в сообщении, Ростех собирается участвовать в судебных разбирательствах и будет использовать все предусмотренные законом возможности для защиты нарушенных прав, поскольку считает, что действия прежних владельцев нарушали его права как акционера и нанесли вред интересам государства, что выражалось в том числе в срыве сроков исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.
По данным госкорпорации, завод не исполнил более 140 договоров в сфере ГОЗ. Таким образом прокомментировали в Ростехе публикации о повторном рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии в доход России акций завода «Исеть», к которому в качестве третьей стороны привлечена госкорпорация.
Ранее глава Ростеха Сергея Чемезова доложил президенту России Владимиру Путину, что процент исполнения гособоронзаказа Ростехом составляет почти 100%, в прошлом году госкорпорация не сорвала ни одного контракта на особо востребованную технику.