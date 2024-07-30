Чемезов: Ростех не сорвал ни одного контракта в прошлом году

Tекст: Валерия Городецкая

«У Ростеха традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа, который составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта», – указал Чемезов, передает ТАСС.

Глава Ростеха в докладе также заявил, что переданные госкорпорации пороховые заводы требуют капитального ремонта и перевооружения, на эти цели выделены «большие деньги, десятки миллиардов».

Ранее Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО.