Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Чемезов: Ростех не сорвал ни одного контракта в прошлом году
Процент исполнения гособоронзаказа Ростехом составляет почти 100%, в прошлом году госкорпорация не сорвала ни одного контракта на особо востребованную технику, говорится в отчете главы Ростеха Сергея Чемезова президенту России Владимиру Путину.
«У Ростеха традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа, который составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта», – указал Чемезов, передает ТАСС.
Глава Ростеха в докладе также заявил, что переданные госкорпорации пороховые заводы требуют капитального ремонта и перевооружения, на эти цели выделены «большие деньги, десятки миллиардов».
Ранее Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО.