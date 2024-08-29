  • Новость часаВ МИД России заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
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    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ (ВИДЕО)
    В ЕС возникли разногласия из-за отправки инструкторов на Украину
    Автором канала с фейками о Курске оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    17 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    12 комментариев
    29 августа 2024, 08:25 • Новости дня

    ЦИПсО попытался выдать бои под Кременной за «прорыв обороны России»

    Марочко: Специалисты ЦИПсО пытаются выдать бои под Кременной за прорыв линии обороны ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники Центров информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) пытаются выдать активизацию подразделений ВСУ в Серебрянском лесу у Кременной за прорыв линии обороны российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, начали активно сокращать пространство между позициями в Серебрянском лесу, что командование ВСУ пытается выдать за прорыв линии обороны ВС России, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что занятие серых зон ЦИПсО подает как успешные действия вооруженных формирований Украины, при этом они умалчивают, что это увеличивает ежедневные потери и затрудняет снабжение передовых подразделений украинских боевиков.

    Ранее сотрудники ЦИПсО  для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов.

    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

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    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

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    28 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украина неспособна достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина не обладает мощностями, позволяющими самостоятельно создавать новые АЭС. Офису Зеленского придется обращаться за помощью к американским фирмам и банкам, однако это приведет к колоссальному удорожанию электроэнергии для будущих потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее на Украине заявили о намерении достроить Чигиринскую АЭС.

    «Речь идет о производственной площадке Чигиринской ТЭЦ, которую еще в советское время несколько раз переименовывали в АЭС. Строительных работ данный бюрократический процесс не касался. Проект находился на самой ранней стадии возведения: конструировались здания гуманитарного характера, в частности панельные жилые дома для работников будущей станции», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Сейчас же Украина заявляет о планах по возведению полноценной АЭС с энергоблоками по американской технологии АР1000. Данный реактор уже используется в Китае, однако Поднебесная отказалась от очередной установки этого оборудования. Официальная причина решения не оглашалась, однако вполне возможно, что Пекин был не удовлетворен качеством разработки США. В самих Штатах судьба АР1000 также складывается не лучшим образом», – уточняет он.

    «Что касается Украины, единственной страной, кто может выдать ей кредит на возведение новой станции, являются США. Скорее всего, офис Зеленского получит деньги лишь с условием оформления займа с рыночной ставкой. В текущих условиях это может стать колоссальным бременем для экономики страны», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, обслуживание кредита в этом случае ляжет на плечи потребителей. Однако в таком случае создание АЭС теряет всякий смысл, поскольку главная задача данного объекта – обеспечение населения дешевой энергией. Тем не менее сама по себе площадка Чигиринской ТЭЦ хорошо подходит для конструирования станции», – уверен он.

    «Фактически она находится в центре страны, что может позволить ей поставлять электричество во многие регионы Украины. Однако против проекта по экологическим причинам могут выступить соседние государства ЕС. Кроме того, строительные работы придется вести в условиях военного времени. Данный факт значительно повышает риски. Офису Зеленского придется искать застройщика, готового пойти на эти риски», – уточняет собеседник.

    «Искать его определенно придется за рубежом. У Украины в настоящий момент нет необходимых ресурсов для возведения АЭС. Потенциал советского времени был полностью растерян. Поэтому заявленный проект, вероятно, постепенно превратится в очередную коррупционную схему», – считает эксперт.

    На этом фоне он указал на масштабы воровства на Украине: чиновники умудряются «делать деньги на военных подрядах и гуманитарке». «Они присваивают это себе, а потом перепродают через розничную сеть, а иногда и реэкспортируют под видом украинского продовольствия. В случае с атомной отраслью провести подобные схемы будет сложнее, потому что придется воровать на американской стороне, а не на украинской. Но и здесь будут найдены подходы», – считает спикер.

    «Офис Зеленского руководствуется стратегией: «Если могут дать деньги – проси их на любой проект». Сейчас в этой стране умоляют о займах на любой разрушенный мост. Представители атомного сектора, скорее всего, решили, что им тоже можно попытаться залезть в кормушку», – заключил Анпилогов.

    Ранее украинская компания «Энергоатом» заявила о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области. Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине, предусмотренной на период до 2050 года.

    Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров. «Энергоатом» намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин. Сейчас населенный пункт представляет собой улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.

    Напомним, решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС в Киеве обсуждают с осени 2022 года.

    Кроме того, для усиления энергетической безопасности страны «Энергоатом» проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Как сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, правительство по-прежнему планирует покупку двух реакторов российского производства ВВЭР-1000 у Болгарии.

    Также на Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6. Эти устройства будут первыми из тех девяти, что американская компания Westinghouse собирается создать на Украине. Глава «Энергоатома» Котин заявлял, что после запуска строящихся блоков ХАЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман в свою очередь отмечал, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива.

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    28 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам ВСУ и сортировочной станции в Сумах

    Подполье: Склады ВСУ и сортировочная ж/д станция поражены в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    Склады и железнодорожная сортировочная станция, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ, поражены в городе Сумы на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, в районе сортировочной части железнодорожного вокзала находятся склады, где происходит распределение боекомплекта по подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.

    Утром в понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре.

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    29 августа 2024, 00:12 • Новости дня
    В ЕС возникли разногласия из-за отправки инструкторов на Украину

    ЕС отложил решение об отправке инструкторов на Украину из-за разногласий

    Tекст: Вера Басилая

    Между странами Евросоюза возникли серьезные разногласия по предложению отправить военных инструкторов на Украину, решения в ближайшие недели не будет, против выступили Венгрия, Германия, Австрия, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Дипломат заявил ТАСС, что в ЕС пока нет общей позиции по отправке «миссии военных инструкторов на Украину», против этого выступает ряд стран ЕС, включая Австрию, Венгрию, Германию.

    По его словам, какого-то решения вряд ли можно ожидать в ближайшие недели, и точно оно не будет принято на встрече глав МИД и министров обороны в Брюсселе.

    Ранее американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области.

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    28 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге

    Лебедев: По складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге нанесли удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в 10.00 в Кривом Роге был прилет по складу, где ВСУ хранили готовящиеся к отправке боекомплекты, передает РИА «Новости».

    Ранее подполье сообщило об ударе по базе иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге.

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    28 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться

    Политолог Шеслер: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться

    Эксперт: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы, которые скрываются от ТЦК и не выходят из домов, не станут трудоустраиваться на «белую» зарплату, чтобы офис Владимира Зеленского получал с них еще и деньги в виде налогов. Они понимают, что подобный шаг рано или поздно приведет их в окопы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении в стране принципа «воюй или работай».

    «Зверская мобилизация и «отлов» мужчин на улицах украинских городов привели к тому, что рынок труда фактически ушел в тень. Люди массово увольняются с тех предприятий, на которых сотрудников не обеспечили бронью. Это в свою очередь повлекло за собой снижение отчислений в бюджет, поскольку население попросту не платит налоги», – отметила политолог Лариса Шеслер.  

    Еще одной мотивацией для украинцев уйти «в тень» стало повышение налога на доходы физических лиц. «Один из основных источников пополнения казны Украины – это НДФЛ», – напомнила она. Офис Зеленского решил бороться с текущими проблемами принудительными мерами. «Людей буквально заставляют официально устраиваться на работу, угрожая тем, что в противном случае они станут первыми кандидатами на мобилизацию», – пояснила собеседница. Однако Шеслер убеждена: эти решения не дадут результатов.

    «Те украинцы, которые скрываются от мобилизации и не выходят из домов, не прислушаются к правительству и не трудоустроятся на «белую» зарплату, чтобы государство получало от них еще и деньги в виде налогов. Они понимают, что подобный шаг рано или поздно приведет их в окопы», – детализировала политолог. 

    В то же время она не исключает, что отток рабочей силы с предприятий может несколько снизиться, но лишь при одном условии – офис Зеленского расширит бронь. «Если этого не будет сделано, то украинцы продолжат оставаться в тени: бегать и прятаться от военкомов, работать неофициально», – уточнила спикер.

    Шеслер напомнила, что принцип «воюй или работай» был озвучен Зеленским еще в январе и Денис Шмыгаль вновь поднял эту тему неспроста. «Дело в том, что до начала лета финансовое положение Украины можно было оценить как более-менее благополучное, потому что бюджет получал огромные вливания с Запада – каждый месяц поступали миллиарды долларов. Доходная часть бюджета, как известно, составляет не больше половины расходной, все остальное компенсируется западными странами. Поскольку сейчас этот денежный поток несколько ослаб, то обострился дефицит бюджета», – пояснила она.

    «В начале года главным мотивом Зеленского, провозгласившего принцип «воюй или работай», было заставить людей пойти в ТЦК. Сейчас иная цель: Киев имеющимися у него в арсенале способами пытается увеличить доходы. Именно поэтому украинцев пинками намерены запихнуть на официальную работу», – заключила Шеслер.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении в стране принципа «воюй или работай», предполагающий, что все украинцы должны либо вступить в вооруженные силы, либо обеспечивать воюющих.

    Он пояснил, что готовящиеся меры должны привести к увеличению числа рабочих мест в «белом секторе» экономики, росту зарплат и, соответственно, увеличению налоговых поступлений в бюджет. По словам Шмыгаля, с февраля 2022 года Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. «Сегодня, чтобы поддержать наших военных, мы должны иметь не менее 10 млн рабочих мест, а мы понимаем, что официально мы видим менее 8 млн рабочих мест», – приводит его слова ТАСС.  

    О нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. Мужчины трудоспособного возраста стремятся любыми путями покинуть страну, опасаясь мобилизации. На этом фоне, например, женщин собрались готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов. Как сообщали украинские СМИ, министерство инфраструктуры страны готовит соответствующую программу обучения.

    Вместе с тем Шмыгаль подчеркивает: необходимо собрать дополнительные деньги на оборонные цели. Он уточнил, что речь идет о «сотнях миллиардов гривен». В Верховную раду уже внесли законопроект об изменениях в бюджет более чем на 500 млрд гривен (около 12 млрд долларов).

    Помимо принципа «воюй или работай» украинское правительство видит еще три источника для выполнения этой задачи: наращивание внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора. «Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», – заявил премьер.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    29 августа 2024, 07:23 • Новости дня
    Николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Киев будет потрясен, если узнает о масштабах поддержки России среди украинских бизнесменов, чиновников и других влиятельных лиц.

    По его словам, значительная часть украинского населения испытывает глубокую неприязнь к действующей власти и активно содействует России в рамках спецоперации. Многие из тех, кто оказывает помощь, занимают высокие посты и обладают значительным влиянием, передает «Комсомольская правда».

    Представитель подполья также отметил, что участники движения не преследуют материальной выгоды и действуют исключительно из убеждений.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    28 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Комбат: Прорыв обороны ВСУ на Северском направлении даст выход к Славянску и Краматорску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно прорывают оборону украинской армии на Северском направлении, которую ВСУ возводили несколько лет. Прорыв на этом участке даст выход к Славянску и Краматорску, заявил командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой».

    По его словам, ВС России на этом направлении уже подошли к краю линии обороны ВСУ. «Золотой» добавил, что если их «проломить», дальше противник «посыплется вплоть до Славянска и Краматорска», передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас основная задача на направлении – выйти на Северск, но «оборона ВСУ строилась не день, неделю и не месяц», так что нужно хорошо подготовиться.

    Также он сообщил, что силы противника находятся под большим давлением российских войск, ВС России не дают ВСУ маневрировать.

    «Золотой» отметил: за время боевых действий бойцы его бригады научились противодействовать даже самым неприятным видам вооружения типа дронов, которые сбивают из стрелкового оружия.

    Он сообщил также, что противник испытывает проблемы с личным составом.

    «Когда захватывали радиостанции противника, их старший докладывает о ситуации и пленные тоже докладывают о нехватке личного состава. Напротив нас 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, она несет существенные потери. К ним прикомандировывают батальоны, которые не походят ни для штурма, ни для обороны. Это видно на фронте – они силы пооттягивали (для атак на российское приграничье), а здесь остались силы сдерживания. Если бы не FPV-дроны (только они препятствуют), а так бойцов ВСУ осталось совсем мало», – рассказал «Золотой».

    Он уточнил, что бои ведутся против 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, именуемой «Эдельвейсом». Подразделение существовало еще до начала спецоперации, имеет хороший пиар на Украине и известно нацистской идеологией. В частности, в опорных пунктах российские бойцы неоднократно находили символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, или же вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.

    Ранее командование ВСУ, опасаясь окружения своей группировки на Северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной железнодорожной станции Выемка в ДНР.

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    29 августа 2024, 04:23 • Новости дня
    В Киеве слышны взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы слышны в Киеве и за городом на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    По данным СМИ, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога, слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее взрыв прогремел в Черкасской области. Также мощный взрыв был слышен в районе Балаклеи в Харьковской области.

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    28 августа 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России поразили лагерь иностранных наемников на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по лагерю иностранных наемников на контролируемой киевским режимом территории, сообщило российское Минобороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили лагерь наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и 49 дронов.

    С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 613 дронов, 575 ЗРК, 17 589 танков и других бронемашин, 1426 машин РСЗО, 13 720 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    28 августа 2024, 10:51 • Новости дня
    Военный эксперт: Для защиты от дальнобойных дронов нужны мобильные группы с ПЗРК «Верба»
    Военный эксперт: Для защиты от дальнобойных дронов нужны мобильные группы с ПЗРК «Верба»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

    В своем Telegram-канале он указал, что для эффективного противодействия растущей угрозе со стороны вражеских беспилотников и крылатых ракет важно усилить противовоздушную оборону России современными зенитными ракетными комплексами.

    Крамник отметил, что ПЗРК «Верба» является наиболее эффективным средством для борьбы с низколетящими целями, такими как беспилотники и крылатые ракеты.

    «Использование мобильных групп с ПЗРК «Верба» позволит оперативно реагировать на появление воздушных угроз в различных районах и эффективно защищать критически важные объекты», – подчеркнул эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» – новейшее российское оружие ближнего боя для поражения воздушных целей в диапазоне малых и сверхмалых высот. Оно превосходит отечественные и зарубежные аналоги по дальности обнаружения целей, точности стрельбы и площади зоны поражения.

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    28 августа 2024, 10:31 • Новости дня
    ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Минобороны: ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские Воздушно-космические силы успешно поразили объект инфраструктуры ВСУ в Сумской области – уничтожен ангар с американской реактивной системой залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами и транспортными средствами, сообщает Минобороны.

    Известно, что в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области был обнаружен и уничтожен ангар, в котором находилась американская РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости».

    В результате прямого попадания пусковая установка была полностью уничтожена вместе с шестью боекомплектами реактивных снарядов, транспортно-заряжающей машиной и автомобилем сопровождения.


    Ранее вертолеты ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области.

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