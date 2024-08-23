  • Новость часаСпецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    33 комментария
    23 августа 2024, 17:17 • Новости дня

    Ростех показал кадры выполнения фигуры высшего пилотажа самолетом МС-21-300

    Ростех показал кадры выполнения фигуры высшего пилотажа самолетом МС-21-300
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский пассажирский лайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, применяемую в боевой авиации, сообщил Ростех.

    При выполнении фигуры ранверсман самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В госкорпорации отметили, что столь сложный маневр стал возможен благодаря высокой маневренности, современной системе управления и надежности конструкции. Для выполнения фигуры высшего пилотажа самолет был специально подготовлен: с него сняли весь груз и недозаправили топливом до максимальной массы.

    В феврале летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

    23 августа 2024, 08:00 • Новости дня
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    22 августа 2024, 20:44 • Новости дня
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома

    Кондратьев: Спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ»

    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе поисково-спасательных работ в порту «Кавказ» спасены 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома, продолжаются поиски еще двоих, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в Telegram-канале.

    На месте происшествия установлены боновые заграждения во избежание распространения топлива, поверхность воды обработали сорбентом, добавил Кондратьев.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Паром затонул.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    22 августа 2024, 21:58 • Новости дня
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

    Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана

    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введенный на территории Ленинградской области запрет на работу в такси для иностранцев коснется граждан не всех стран, сообщили в администрации региона.

    Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка».  Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.

    Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.

    Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.

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    23 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области

    Захарова напомнила телеканалу CNN о необходимости соблюдать российские законы на территории РФ

    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области
    @ mid.ru

    Tекст: Алена Задорожная

    США вечно заявляют о миропорядке, основанном на никому не известных правилах. Им нужно определиться: живут ли они по правилам или по правам, но законодательство России на ее территории должны соблюдать все, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право.

    «Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    «Так что, во-первых, пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», – подчеркнула Захарова.

    Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право. «Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало», – объясняет американский телеканал.

    «Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», – утверждают в CNN. При этом в компании не уточнили, на какие положения они ссылаются.

    Напомним, репортаж корреспондента Ника Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и якобы в сам город. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов.

    ФСБ позже сообщила, что в отношении репортера CNN возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследуют США и ЕС, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    22 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо разработать и принять новый документ для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и прекращения насилия в секторе Газа, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Пора прекратить бездействовать, пока американская сторона «ломает комедию» и «дает пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле», заявил Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в ближневосточном регионе, передает ТАСС.

    Россия предлагает принять новый документ, сигнализирующий о том, что действия сторон противостояния не останутся без последствий, и дающий инструментарий, позволяющий прекратить насилие, добавил дипломат.

    Ранее в ХАМАС раскритиковали новое предложение о перемирии в Газе.

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    22 августа 2024, 21:31 • Новости дня
    В «Оборонлогистике» заявили об отсутствии угрозы судам на линии Крым – Кавказ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Паромы «Оборонлогистики», осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки на линии Крым – Кавказ, продолжают свою работу в безопасном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

    Угрозы судам нет, они находятся в безопасном месте, сообщили в «Оборонлогистике», передает ТАСС.

    Напомним, в четверг в порту «Кавказ» в результате атаки со стороны ВСУ затонул паром с топливными цистернами. Спасено 17 членов экипажа.

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    22 августа 2024, 19:26 • Новости дня
    Средства ПВО сбили две ракеты, два дрона и три авиабомбы ВСУ над Курской областью

    Система ПВО сбила две ракеты, два дрона и три авиабомбы ВСУ над Курской областью

    Средства ПВО сбили две ракеты, два дрона и три авиабомбы ВСУ над Курской областью
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила в приграничных районах Курской области две ракеты, два беспилотника самолетного типа и три авиационные бомбы, выпущенные украинскими войсками.

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    «Спасибо нашим защитникам!», – написал он.

    Ранее российские бойцы уничтожили автомобиль ВСУ с минометом в Курской области.

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    22 августа 2024, 20:22 • Новости дня
    Белоусов и Алиханов вошли в коллегию Военно-промышленной комиссии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В коллегию также вошли гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и начальник Управления президента России по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, следует из указа, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в состав коллегии включены заместитель директора Росгвардии, главнокомандующий войсками Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и заместитель секретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов.

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    22 августа 2024, 20:33 • Новости дня
    Героев СВО из Ингушетии вспомнили на форуме «Сообщество» в Магасе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Ингушетии Магасе стартовал третий в этом году региональный форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество», деловую программу открыла пленарная сессия «Величие России: сохранение наследия и многовековых традиций».

    «Мы живем в период сложнейших вызовов, на которые достойно отвечает наша великая многонациональная страна, – обратился к участникам сессии глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. – Наша работа будет направлена на сбережение и укрепление национальной идентичности российского государства, на возрождение лучших страниц истории, исторической памяти, великих побед, мировых достижений в науке и культуре».

    Участники пленарной сессии обсудили вопросы участия гражданского общества в защите интересов и развитии страны, тема СВО и сохранения памяти о героях Отечества стала на пленарной сессии одной из ключевых, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров напомнил о командире десантно-штурмовой роты Адаме Хамхоеве, погибшем в 2022 году в зоне спецоперации. Посмертно ему было присвоено звание Героя России, сообщил Бочаров.

    Еще об одном герое Отечества, погибшем при выполнении боевого задания в зоне СВО, рассказал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

    «Находясь на ингушской земле, я не могу не вспомнить Мустафу Бокова. Это славный сын ингушского народа. Он воевал на Запорожском фронте и, к сожалению, погиб. Завтра, 23 августа, у него день рождения. Ему бы исполнилось всего лишь 38 лет», – сказал он.

    Дискуссия также коснулась вопросов патриотического воспитания молодежи и сохранения традиционных ценностей, поддержки военнослужащих, участников СВО и их семей, гармонизации межнациональных отношений и сохранения культурного наследия. Участники обсудили роль гражданского общества в защите интересов страны и развитие туризма на Кавказе.

    В пленарной сессии приняли участие заместитель начальника управления президента Российской федерации по общественным проектам Александр Журавский, статс-секретарь —  заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, заместитель председателя комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова, руководитель администрации главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев.

    В прямом эфире к пленарной сессии подключились председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба и член комиссии ОП РФ Сергей Буторин. Они рассказали о проведенной ими общественной проверке объектов ЖКХ и инфраструктуры Магаса и Назрани.

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    23 августа 2024, 15:25 • Новости дня
    В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

    Депутат Чепа призвал к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия должна дать жесткий ответ на вторжение украинских войск в Курскую область, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Чепа подчеркнул, что из-за действий ВСУ страдают граждане России и регионы, поэтому ответные меры «должны быть жесткие», передает Lenta.Ru.

    «Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», – сказал депутат.

    Ранее украинский военный усомнился в целесообразности наступления в Курскую область.

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    23 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
    Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организациям, проводящим экзамен по русскому языку для мигрантов, рекомендовано обеспечить полную видеофиксацию всей процедуры, сообщило министерство науки и высшего образования России.

    Соответствующие методические рекомендации были разработаны по поручению правительства с учетом позиций МВД, Минпросвещения, Рособрнадзора и практики проведения языкового экзамена, передает ТАСС.

    «В рамках исполнения рекомендаций организациями обеспечивается осуществление полной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена», – сообщило Минобрнауки.

    Кроме того, рекомендовано установить единую стоимость экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства во всех регионах, добавили в ведомстве.

    Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений.

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    23 августа 2024, 07:21 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что четыре украинских дрона ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области и три – над территорией Курской области.

    Ранее украинские беспилотники были сбиты в Белгородской области.

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    23 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Захарова назвала Запад наводчиком ударов Киева по гражданским объектам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и другие западные страны стоят в качестве наводчика за ударами Киева по гражданским объектам, Запада поставил киевский режим на «террористические рельсы», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Х Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на платформе «Росмолодежь. События».

    Она уточнила, что преступления Киева фиксировались давно. США воспитали киевский режим и поставили его сначала на экстремистские, а потом на террористические рельсы, передает ТАСС.

    До этого Запад готовил почву, уничтожая украинскую государственность. По словам Захаровой, это делалось, чтобы использовать Украину в качестве инструмента для «нанесения России стратегического поражения».

    «В нашей трактовке это есть гибридная война, объявленная Западом. Поэтому не надо просто следовать их формулировкам и не надо отказывать себе в том, чтобы видеть истинные смыслы», – сказала дипломат.

    Она напомнила, что за всеми ударами Киева стоял Запад.

    Ранее Захарова заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область было инициировано Западом.

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    23 августа 2024, 14:12 • Новости дня
    МИД пообещал ответ на незаконное проникновение журналистов в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские правоохранительные органы примут меры в отношении западных журналистов, незаконно проникших на территорию Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Х Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

    По ее словам, российские дипломаты и эксперты выявляют западных журналистов, которые незаконно проникли на территорию России без разрешительных документов, передает ТАСС.

    В числе таких журналистов – представители СМИ из США, Италии, Испании, Франции и Бельгии, заявила Захарова. «Сейчас правоохранительные органы выявляют соответствующие факты, в которых будут приняты соответствующие решения», – сказала она.

    Ранее ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России.

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    23 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    Историк: Наследники победителей в Великой Отечественной вновь защищают Курскую область

    Историк Деманов: Уроки Курской битвы помогают нынешним российским солдатам давать отпор противнику

    Историк: Наследники победителей в Великой Отечественной вновь защищают Курскую область
    @ Иван Шагин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинская армия в атаке на Курскую область повторяет логику немецко-фашистских захватчиков времен Второй мировой. Однако история повторится: противник будет повержен. Как и в 1943 году, наше общество сплотилось вокруг общей цели – защитить страну, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Деманов. Напомним, 23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

    «Курская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Стало понятно, что разгром немецко-фашистских захватчиков в их логове – вопрос времени. Разумеется, это было бы невозможно без героизма и мужества воинов Красной армии», – сказал историк Александр Деманов.

    «События тех дней эхом отзываются в дне сегодняшнем. Тогда немцы предприняли операцию «Цитадель» для поднятия морального состояния войск и доказательства союзникам того, что Берлин до сих пор способен одерживать победы. Атака ВСУ на Курскую область во многом подчинена той же логике», – подчеркивает он.

    «Украинская армия несет колоссальные потери на участках фронта в Донбассе. Их вылазки в российское приграничье направлены на информационное сокрытие собственных провалов. Однако ставка противника на неожиданный удар, как и в 1943 году, не сыграла. Надежды офиса Зеленского на молниеносную победу разрушились», – добавляет собеседник.

    «При этом действия ВСУ в Курской области стали еще одним доказательством необходимости тотального разгрома противника. Хотя античеловеческий характер их деятельности был ясен еще несколько лет назад. Вспомним, как часто в сеть утекали видео с издевательствами украинских военных над пленными. Ни советские, ни российские солдаты себе такого не позволяли. Мы всегда сохраняли гуманность. Поступать по совести – принципиальное дело для нашей военной школы, с которой ВСУ утратили даже малейшие связи», – акцентирует он.

    «Украинская армия не желает стремиться к миру, они не признают и не ценят жестов доброй воли. Поэтому, несмотря на все человеколюбие россиян, выход из сложившейся ситуации только один – борьба до окончательного разгрома противника. И здесь, конечно, вновь невозможно игнорировать параллели с Великой Отечественной», – считает собеседник.

    «Мы помним уроки, которые преподали нам предки. Именно поэтому наше общество сплотилось вокруг одной цели: вновь одержать победу. Это духовное единство, безоговорочная вера в наши идеалы уже сейчас сказывается на положении дел на фронте», – заключил Деманов.

    Напомним, 23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Сражение, состоявшееся в 1943 году, стало одним из наиболее масштабных за весь период Второй мировой. Оно длилось 50 дней, а в его рамках советская армия отбросила противника на запад на 140 км.

    После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу СССР. Вермахт понес колоссальные потери и утратил стратегическую инициативу. С обеих сторон в сражение было вовлечено более четырех млн человек, более 13 тыс. танков и до 12 тыс. самолетов. По итогам баталии свыше 100 тыс. советских граждан были награждены медалями и орденами.

    Сегодня Курская область вновь попала под удар противника. Напомним,  6 августа ВСУ атаковали границу России на территории региона, а уже 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Согласно данным российского Минобороны, к 23 августа противник потерял в боях на этих территориях более 5,1 тыс. военнослужащих и 69 танков.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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